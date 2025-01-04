Türkiye\'nin yeniden kurak döneme gireceği tahmin ediliyor

Yaşam

İklim krizinin yansımaları ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Son olarak uzmanlar, Türkiye'nin yeniden kurak bir döneme gireceği konusunda uyardı.

"YAĞIŞLAR GEÇ BAŞLADI"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, küresel iklim değişikliğinin hava sıcaklıkları ve yüzey suyu sıcaklıklarındaki dengenin değişmesine neden olduğunu belirtti. Türkiye'nin birçok bölgesinde ve İzmir'de yağışların geç başladığını dile getiren Prof. Dr. Murat Türkeş, "Ekim ve kasım dönemindeki yağışlarla İzmir'de kuraklığın etkisi azaldı ama uzun süreli kuraklığın etkisi devam ediyor. Bunu özellikle barajların, göletlerin, akarsuların, derelerin su seviyelerinin düşük olmasından, toprak neminin azalmasından, bitki örtüsü ve tarımsal ürünlerin durumundan anlıyoruz" dedi.

"YENİDEN KURAK BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Türkiye'nin kısa bir sürede yeni yıldan hemen öncesinden başlayarak yağışlı hava sistemlerinden yüksek basınç koşullarına geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Türkeş, "Yağışlara sevindik fakat Türkiye önümüzdeki 10 gün, ilk birkaç gün Batı Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında Sibirya yüksek basıncının etkisinde kalacak. Kuvvetli yüksek basınç koşulları nedeniyle de ilk birkaç gün Türkiye'nin yaklaşık batı yarısında beklenen yağışlar dışında, genel olarak yeniden kurak bir döneme gireceğiz. Hava sıcaklıklarının en az 10 gün Kuzeydoğu Anadolu dışında, Türkiye'nin hemen hemen tamamında normallerine göre daha sıcak olması bekleniyor" diye konuştu.

"DENİZ YÜZEY SICAKLIKLARI HAVA SOĞUĞUNDA BİRDEN DÜŞMÜYOR"

Türkiye'nin büyük bir bölümünde sonbaharın normalden daha sıcak ve kurak geçtiğini hatırlatan Türkeş, hava sıcaklıklarındaki artışın deniz yüzey suyu sıcaklıklarına da yansıdığını söyleyerek, "Karadeniz ve Marmara kıyılarında deniz yüzey sıcaklıklarının sonbahar ortalaması 20-23 santigrat derece, Ege kıyılarında 22-24 santigrat derece, Akdeniz'de 24-27 santigrat derece. Ancak bu sonbaharda deniz yüzey sıcaklıkları, Akdeniz havzasında ve Türkiye kıyılarında normallerinden 1-2 santigrat derece daha sıcaktı. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise normallerinden 2-3 santigrat derece daha sıcak gerçekleşti. Türkiye kıyılarında deniz yüzey sıcaklıklarındaki normallerinden daha sıcak olma durumu ocak ayında da sürecek gibi gözüküyor. Çünkü deniz yüzey sıcaklıkları hava soğuduğunda birden düşmüyor. Ocak ayında da Türkiye kıyılarında normallerinden 1-3 santigrat derece daha yüksek deniz yüzey sıcaklıkları ile karşı karşıya kalacağımızı söyleyebilirim" dedi.

"EKOSİSTEMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Deniz yüzey sıcaklıklarının normalinden daha sıcak olması ve bu durumun uzun sürmesinin denizlerdeki ekosistemleri ve biyoçeşitliliği olumsuz etkilediğine dikkati çeken Prof. Dr. Türkeş, "Türkiye'nin denizlerinin normalden daha sıcak olması, istilacı yabancı türlerin Akdeniz, Ege, Marmara'daki artışını açıklamış oluyor. Geçmişte yaşadığımız yoğun müsilajın nedenlerinden biri kirlilik ancak o dönemde de deniz suyunun normallerinden çok sıcak olduğu bir döneme karşılık geldiğini gördük. Kirlilik ve deniz suyunun normallerinden daha sıcak olması, denizde ekosistem sorunlarına yol açabiliyor" diye konuştu.