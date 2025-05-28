Uzungöl'de kaybolan çocuk için arama devam ediyor

Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'un (9) olaydan bir süre önce ailesiyle kaldığı otelin bahçesinde top oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; ailesiyle birlikte futbol oynayan çocuğun neşeli olduğu anlar yer aldı.

Haber: Salim SARIKOÇ KAMERA: TRABZON,