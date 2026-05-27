Vali Gül'den Darülaceze'de Bayram Ziyareti

27.05.2026 15:44
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Darülaceze Huzurevi'nde kahvaltı düzenleyerek sakinlerle bayramlaştı.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Darülaceze Huzurevi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Gül, sohbet edip hediyeler verdi. Programda konuşan Vali Gül, "Üç nesil bir arada. Çocuklarımızın, annelerin, babaların, babaannelerin, anneannelerin bir arada olduğu bir bayram tadında bayram geçirmeye çalışıyoruz. Darülaceze 130 yıldır olduğu gibi bu dönemde de devletimizin, milletimizin göz bebeği. Cumhurbaşkanımızın bu anlamda üzerine titrediği, dertleriyle dertlendiği, himaye ettiği, sahiplendiği ve üzerine hizmet anlamında koyarak devam ettirdiği bir kuruluş" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Darülaceze sakinleriyle bayram kahvaltısında bir araya geldi. Vali Gül, kahvaltı programının ardından Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı. Vali Gül'e ziyaretinde Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve Şişli AK Parti İlçe Başkanı Serkan Polat eşlik etti.

'HEPİNİZİN BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM'

Vali Davut Gül, "Kurban Bayramı hepimizin bildiği gibi inancın, teslimiyetin, merhametin, bağışlamanın, paylaşmanın bir arada olduğu bir bayramımız. Rabbim o bayramın ruhuna uygun yaşamayı nasip etsin. Darülaceze 130 yıllık geçmişi ile gerçekten kendi misyonuna uygun, dünyada parmakla gösterilecek çalışmaları yapıyor. Bizler de her bayram Esra Başkanımızın, yine kıymetli gönüllü Havva annemizin öncülüğünde sizlerle bir araya geliyoruz. Üç nesil bir arada. Çocuklarımızın, annelerin, babaların, babaannelerin, anneannelerin bir arada olduğu bir bayram tadında bayram geçirmeye çalışıyoruz. Darülaceze 130 yıldır olduğu gibi bu dönemde de devletimizin, milletimizin göz bebeği. Cumhurbaşkanımızın bu anlamda üzerine titrediği, dertleriyle dertlendiği, himaye ettiği, sahiplendiği ve üzerine hizmet anlamında koyarak devam ettirdiği bir kuruluş. Arnavutköy'deki kampüs herhalde dünya ölçeğinde kendi standartlarıyla kıyaslandığında ilk beşe girecek ve bunların içerisinde de belki birinci sırada olan bir sosyal merkez. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, onun liderliğinde yapılan bu tesis devletimizin şefkatli yüzü, devletimizin yumuşak eli. 130 yıldır sadece devletimizin imkanlarıyla bugünlere kadar gelmedik. Hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz, burada maddi manevi katkısı olan herkesin çok büyük katkıları var. Ben tekrardan hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

'BİZİM GELENEKLERİMİZDE BAYRAMIN EN ASİL YÜZÜ, HÜRMETTE VE VEFADA GİZLİDİR'

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, "Kurban Bayramı sadece bir ibadetin ifası değil; yakınlaşmanın, bölüşmenin, kırgınlıkları unutup bir araya gelmenin, sevgiyle sarılmanın adıdır. Bizim geleneklerimizde bayramın en asil yüzü, hürmette ve vefada gizlidir. İşte bu yüzden yüzyılı aşkın bir süredir bu topraklarda şefkatin ve merhametin ve insan onurunun kalesi olan Darülaceze her bayram sabahı milletimizin kalbinin attığı ilk yer olmuştur. Burası sadece taştan ve duvardan ibaret bir mekan değil; köklü medeniyetimizin insana verdiği değerin, büyüklere duyulan minnetin, küçüklere gösterilen şefkatin yaşayan ve nefes alan en güzel anıtıdır. 130 yıldır bu kapıdan içeri giren her misafir medeniyetimizin o zarif dayanışma ruhuna şahitlik etmektedir. Biz burada bayramı gösterişli cümlelerimizle değil ama bir büyüğümüzün yüzündeki sıcak bir tebessümle, çocuklarımızın gözlerindeki parıltıyla kutlarız. Edilen samimi bir duada, uzatılan bir elde, aynı sofrada paylaşılan bir lokmada bayramın o hakiki ve saf ruhunu hissederiz. Bugün bu çatı altında hayat tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan asırlık çınarlarımız ile geleceğin teminatı olan fidanlarımızın bir arada olması, bayramın bereketini katbekat arttırıyor" diye konuştu.

'HERKESİN BAYRAMINI KUTLARIM'

Darülaceze sakini Fatma Leyla Argon, "Bayramda burada olduğum için çok mutluyum. Buradan herkesin bayramını kutlarım" dedi.

'İSLAM ALEMİNİN BAYRAMINI KUTLARIM'

Darülaceze sakini Yiğit Ünatlı, "Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bütün savaşlar bitsin. 10 yıldır buradayım ve çok mutluyum. Buradan herkesin bayramı mübarek olsun, kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Darülaceze sakini Ali Turan ise, "17 senedir buradayım. Bütün din kardeşlerimin bayramını kutluyorum buradan. Bütün dünyada barış istiyorum. Kötülükler olmasın. İnsanlara yardım edin. Kimsesizlerin elinden tutun, bir gömlek giydirin, ekmek verin. Tetiğe basmayın. Bütün dünyaya bunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

