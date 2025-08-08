Vali Köşger\'den TSKGV\'ye bağış yapanlara teşekkür plaketi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi adına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ve şahsı adına bağış yapan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ile bir araya geldi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Vali Köşger, TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi Yolaç Erdur ve Adana İl Başkanı Ayhan Kaliç'in de katıldığı ziyarette Sütcü ile Şen'e teşekkür amacıyla plaket takdim etti.

"GÖSTERDİKLERİ VATANSEVERLİK VE DUYARLILIK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Valimiz, "Bu değerli katkılar, ülkemizin savunma gücünü artırmak ve milletimizin güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Bağışçılarımıza, bu anlamlı destekleriyle gösterdikleri vatanseverlik ve duyarlılık için teşekkür ediyorum." dedi.