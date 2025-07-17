Yaralı İshak Kuşu Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Yaşam

Yaralı İshak Kuşu Tedavi Ediliyor

Yaralı İshak Kuşu Tedavi Ediliyor
17.07.2025 12:00
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Ankara'da yaralı bulunan İshak kuşu, Simurg Derneği'nde tedavi edilip doğaya dönecek.

ANKARA'da sokakta yaralı halde bulunan en küçük baykuş türü 'İshak kuşu' Simurg Kuş Yuvası Derneği'nde tedaviye alındı.

Çankaya ilçesi Koru Mahallesi'nde 5 Temmuz'da bir vatandaş tarafından yaralı ve hareketsiz halde bulunan ishak kuşu, Simurg Kuş Yuvası Derneği'ne götürüldü. Ağaç dalından düşerek yaralandığı tahmin edilen 15 santimetre boyunda, 79,3 gram ağırlığındaki kuş, veteriner gözetiminde tedaviye alındı. Kuş, uygulanan medikal tedaviyle sağlığına kavuşurken, rehabilitasyon sürecinin tamamlanması ardından doğaya bırakılacak.

Dernek Başkanı Alaz Uslu, dernekte kuşların rehabilitasyonu, tekrar doğaya kazandırılması, kurtarılması gibi alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, "İshak kuşumuz yavru bir birey. İshak kuşları, diğer tür baykuşlara göre boyaları çok kısa. Bu tür, kısa süre içinde yuvadan ayrılarak ağaç dallarında tek yaşamayı tercih ediyor. Bu süre zarfında birtakım tehlikelere karşı, saldırılara karşı açık hale geliyorlar. Bu kuşumuzun da ağaç dalından düşmüş halde olduğunu tahmin ediyoruz. Yolun ortasında hafif yüzeysel yaralanmaları varken insanlar tarafından bulunuyor ve fark ediliyor. Sonrasında derneğimize getirilerek himayemize giriyor" dedi.

'DOĞAYA DÖNDÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Uslu, kuşun medikal sürecinin tamamlandığını belirterek, "Burada veteriner hekimlerimizin koordinasyonuyla birlikte medikal tedavileri gerçekleştirildi. Şimdi artık kendisinin avlanma faaliyetlerini, avlanma aktivitelerini izleme aşamasına geçtik. Kendisi verdiğimiz morio kurtlarını avlamaya başladığı zaman artık uçuş performansını geliştirebilmesi için uçuş aşamasına geçeceği, rehabilitasyon alanına alacağız ve kafes hayatı bitecek. Avlanmanın öğrenilmesinin süreçleri rehabilitasyon altındaki kuşlarda veya yaban hayatı parametrelerinde bu süre bir tık daha uzun olabiliyor. Göçmen bir kuş. Kışı mevsim şartlarının uygun olduğu alanlarda geçirmek üzere Afrika kıtasına gidiyorlar ve kışı Afrika'da geçiyorlar. Dolayısıyla bir göç fenolojisi düşünüldüğü zaman bu hayvanı bizim en geç ağustos ayı sonuna doğasına döndürmüş olmamız gerekiyor ki göç faaliyetini yerine getirebilsin. En geç ağustos ayı sonuna doğru doğaya döndürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Ankara, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yaralı İshak Kuşu Tedavi Ediliyor - Son Dakika

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