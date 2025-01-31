80'li yıllarda Yeşilçam'ın yıldız isimleri arasında yer alan Sevtap Parman'ın Alzheimer'a yakalandığı ortaya çıktı.
Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok isim ile beyaz perdede rol alan Sevtap Parman'dan sevenlerini üzen bir haber geldi.
2011'de oyunculuğu bırakan ve dükkan açarak geçimini sağlayan Parman'ın annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadıktan sonra hastalığa yakalandığı belirtildi.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, kız kardeşi tarafından huzur evine yerleştirilen Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı.
Son Dakika › Yaşam › Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)