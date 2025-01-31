Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı - Son Dakika
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Yaşam

Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı

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Yeşilçam'ın sevilen ismi Sevtap Parman'ın Alzheimer'a yakalandığı öğrenildi. 80'li yıllarda birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Parman, annesinin vefatının ardından yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle bu hastalığa yakalandı.

31.01.2025 09:09  Güncelleme: 09:24
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80'li yıllarda Yeşilçam'ın yıldız isimleri arasında yer alan Sevtap Parman'ın Alzheimer'a yakalandığı ortaya çıktı.

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok isim ile beyaz perdede rol alan Sevtap Parman'dan sevenlerini üzen bir haber geldi.

2011'de oyunculuğu bırakan ve dükkan açarak geçimini sağlayan Parman'ın annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadıktan sonra hastalığa yakalandığı belirtildi.

HUZUR EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, kız kardeşi tarafından huzur evine yerleştirilen Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı.

Yeşilçam\'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer\'a yakalandı

Sevtap Parman, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Sert:
    aşişi az demekki 0 38 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    yazık sonu huzurevi olmuş üzücü 24 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    geçmiş olsun acil şifalar diliyoruz 16 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Çevik:
    nasıl bir hastalık,çözümü yok. Covid için anında iğneyi bulan şirketler alzheimer ve şizofren için kalıcı önlem alınacak bir çözüm bulmuyorlar. çok yazık. başlarına gelirse anlarlar şimdi değil 10 1 Yanıtla
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