Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! İşte 91 yaşındaki Semra Özal\'ın son hali

91 yaşındaki Semra Özal, gazeteci Ersoy Dede'ye verdiği röportajda hem sağlığıyla hem de anlattığı samimi anılarla dikkat çekti. Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı yad eden Semra Özal, yıllara meydan okuyan dinç görüntüsüyle "Zaman onu teğet geçiyor" dedirtti.

"YALNIZ ÇARŞIYA GİDERDİK, DOLAŞIRDIK"

Eşiyle birlikte yaşadığı sade ve halktan kopmayan yaşam tarzına dikkat çeken Semra Özal, "Yalnız çarşıya giderdik, çarşıyı dolaşırdık beraber. Bu yiyecek fiyatları ne, ne durumda? Artıyor mu, eksiliyor mu? Onlara da çok iyi bakardı, takip ederdi" ifadelerine yer verdi.

"HADİ BİR KASET KOY DA NEŞELENELİM"

Semra Özal'ın anlattıkları 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açılışında yaşanan o meşhur sahneyi de akıllara getirdi. Köprünün açılışını gerçekleştiren Özal, eşiyle birlikte otomobile binerek köprüden geçmiş ve direksiyon başındayken, "Hadi bir kaset koy da neşelenelim Semra Hanım" sözleriyle Türk siyasi tarihine geçen o unutulmaz anı yaşatmıştı.