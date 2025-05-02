Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! İşte 91 yaşındaki Semra Özal'ın son hali - Son Dakika
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Yaşam

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! İşte 91 yaşındaki Semra Özal'ın son hali

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91 yaşındaki Semra Özal, yıllara meydan okuyan dinçliğiyle eşi Turgut Özal'a dair anılarını paylaştı. Eşi Turgut Özel ile birlikte çarşı pazar dolaştıklarını ve Turgut Özal'ın halkın yaşamını yakından takip ettiğini belirten Semra Özal, 1988'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışında geçen "Hadi bir kaset koy da neşelenelim Semra Hanım" sözüyle hafızalara kazınan görüntüleri yeniden hatırlattı.

02.05.2025 12:03
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91 yaşındaki Semra Özal, gazeteci Ersoy Dede'ye verdiği röportajda hem sağlığıyla hem de anlattığı samimi anılarla dikkat çekti. Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı yad eden Semra Özal, yıllara meydan okuyan dinç görüntüsüyle "Zaman onu teğet geçiyor" dedirtti.

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! İşte 91 yaşındaki Semra Özal'ın son hali

"YALNIZ ÇARŞIYA GİDERDİK, DOLAŞIRDIK"

Eşiyle birlikte yaşadığı sade ve halktan kopmayan yaşam tarzına dikkat çeken Semra Özal, "Yalnız çarşıya giderdik, çarşıyı dolaşırdık beraber. Bu yiyecek fiyatları ne, ne durumda? Artıyor mu, eksiliyor mu? Onlara da çok iyi bakardı, takip ederdi" ifadelerine yer verdi.

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! İşte 91 yaşındaki Semra Özal'ın son hali

"HADİ BİR KASET KOY DA NEŞELENELİM"

Semra Özal'ın anlattıkları 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açılışında yaşanan o meşhur sahneyi de akıllara getirdi. Köprünün açılışını gerçekleştiren Özal, eşiyle birlikte otomobile binerek köprüden geçmiş ve direksiyon başındayken, "Hadi bir kaset koy da neşelenelim Semra Hanım" sözleriyle Türk siyasi tarihine geçen o unutulmaz anı yaşatmıştı.

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! İşte 91 yaşındaki Semra Özal\'ın son hali

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Son Dakika Yaşam Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! İşte 91 yaşındaki Semra Özal'ın son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Karadogan:
    Allah rahmet eylesin gelmiş geçmiş en büyük siyasetçi ve devlet adamıydı. Tonton amca çok özledik seni 99 13 Yanıtla
  • aragorn:
    ALLAH RAHMETİYLE MUAMALE ETSİN ÖZALA HANFENDİYE SAĞLIKLI SENELER DİLERİM 97 12 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bahsi geçen kişilerin olumlu düşündürecek hatıraları yok hafızamızda. 12 37 Yanıtla
  • zeki:
    Erdoğanda emineyi alıp korumasız çarşıya çıkar 22 12 Yanıtla
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