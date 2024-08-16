Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi - Son Dakika
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Yaşam

Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi

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Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş'tan üzen haber geldi. Ünlü sanatçı entübe edildi.

16.08.2024 08:54
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

EVİNDE BAYGIN BULUNMUŞTU, ENTÜBE EDİLDİ

88 yaşındaki oyuncu, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hemen yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş için yakın dostu İbrahim Tatlıses dua istemişti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre usta sanatçıdan üzen haber geldi. Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği iddia edildi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Sinema oyuncusu, yönetmeni, senaryo yazarı. 3 Mart 1936, İstanbul doğumlu. Arnavut Manastırlı bir baba ile Trabzon Sürmeneli Laz bir annenin çocuğu olarak İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya geldi. İtalyan ve Galatasaray liselerinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak; Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi– Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. 1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Aydemir Akbaş sinemaya 1964'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

1987'de " Düş Yakamdan Osman" filmiyle yönetmenliğe başladı. Aydemir Akbaş en son Şafak Sezer ile birlikte "Kolpaçino" filminde ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi

Kanser Tedavisi, Aydemir Akbaş, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cengiz Başal: Neşeli bi adamdınn beee yühh Allah yardımcın olsun inşallah 16 3 Yanıtla
  • Emin çetiner: Vakit gelmiş 7 9 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Allah’ım bu tamam da İboyu ne zaman yanına alcan 11 4 Yanıtla
  • Yakup Tosun: bana Bir şey olmaz diyordu ama 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı: Şimdi umre zamanı Sabri abi 0 0 Yanıtla
  • Feqiye Teyran: Sabri abi :( 0 0 Yanıtla

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