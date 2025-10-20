Yusufeli'nde Geleneksel Çeltik Hasadı - Son Dakika
Yusufeli'nde Geleneksel Çeltik Hasadı

Yusufeli\'nde Geleneksel Çeltik Hasadı
20.10.2025 10:49
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, zorlu koşullarda geleneksel yöntemlerle çeltik hasadı sürüyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki çeltik tarlalarında geleneksel yöntemlerle hasat sürüyor.

Köprügören köyünde zorlu arazi koşullarına rağmen çeltik üretimi devam ediyor. Çoruh Nehri'nin kenarındaki verimli alanlarda yetişen çeltikler, üreticinin yüzünü güldürüyor. Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte bazı çeltik alanlarının sular altında kalması, köydeki üretimi bir süre olumsuz etkilese de çiftçiler yeni alanlarda üretimlerini sürdürüyor. Köprügören köyünde tarlalar, Çoruh Nehri'nin temiz ve mineral yönünden zengin suyuyla besleniyor. Bölgede yetişen çeltik, doğal ve organik özellikleriyle dikkat çekerken, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte köyde yoğun bir çalışma temposu yaşanıyor. Olgunlaşan çeltikler geleneksel yöntemlerden biri olan orak ve taşta dövme işlemleriyle hasat ediliyor.

'ÇORUH NEHRİ'NİN SUYUYLA BESLENİYORLAR'

Çeltik üreticisi Yusuf Yaralı, "İlk aşamada üzerinde patpat araçlarıyla tarla üzerinde geziniyoruz. Sonra üzerine su döküyoruz. Tohumunu atıyoruz ve güze kadar suyunu kontrol ediyoruz. Güz mevsiminde biçme zamanı gelir. İsteyen patos makinesiyle isteyen de taşa vurarak elinde döver. Uzun ve verimli bir bitki. Kilosu da 150 liradır. Tamamen organiktir. Çoruh Nehri'nin suyuyla besleniyor" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR İŞ'

Yöre halkından Fatma Kaya, çeltik hasadının zahmetli bir iş olduğunu kaydederek, "Pirinç biçiyoruz. Zorlu ve zahmetli bir iş. Görünüşü ve yemesi güzel ama çok zahmetli bir iş. Organik pirinçtir" dedi.

Kaynak: DHA

