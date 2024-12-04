Züğürt Ağa\'ya damga vurmuştu! İşte güzeller güzeli Kiraz\'ın son hali

Yaşam

Bu sefer dinleyecek mi? Erdoğan\'ın Esad\'a kritik bir çağrısı var

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu

Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı, gençlik yıllarında az sayıda yapımda yer almasına rağmen Türk sinemasının unutulmazları arasına adını yazdırmayı başardı.

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Duru güzelliği ve "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile dikkatleri üzerine çeken Nilgün Nazlı, aradan geçen yıllarda geçirdiği değişimle şimdilerde yeniden gündem oldu.

İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ın son hali;