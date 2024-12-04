Züğürt Ağa'ya damga vurmuştu! İşte güzeller güzeli Kiraz'ın son hali - Son Dakika
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Yaşam

Züğürt Ağa'ya damga vurmuştu! İşte güzeller güzeli Kiraz'ın son hali

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1985 yapımı Züğürt Ağa filminde Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi usta isimlerle birlikte rol alan ve 'Kiraz' karakteriyle hafızalara kazınan Nilgün Nazlı'nın şimdiki hayatı merak konusu oldu. Nilgün Nazlı, Züğürt Ağa filmindeki performansıyla dikkat çekmişti.

04.12.2024 12:15
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Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı, gençlik yıllarında az sayıda yapımda yer almasına rağmen Türk sinemasının unutulmazları arasına adını yazdırmayı başardı.

Züğürt Ağa'nın güzeller güzeli Kiraz'ının son hali

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Duru güzelliği ve "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile dikkatleri üzerine çeken Nilgün Nazlı, aradan geçen yıllarda geçirdiği değişimle şimdilerde yeniden gündem oldu.

İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ın son hali;

Züğürt Ağa'nın güzeller güzeli Kiraz'ın son hali
Züğürt Ağa\'ya damga vurmuştu! İşte güzeller güzeli Kiraz\'ın son hali

Erdal Özyağcılar, Kültür Sanat, Şener Şen, Son Hali, Magazin, Ünlüler, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Züğürt Ağa'ya damga vurmuştu! İşte güzeller güzeli Kiraz'ın son hali - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Öztürk:
    Aman ne boş haberler yapıyorsunuz bari başka sayfalar gibi Olacaksanız güzel kızlar paylaşın insanların gözü gönlü Açılsınn yaşlı teyzelere niye bakalımO? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Züğürt Ağa'ya damga vurmuştu! İşte güzeller güzeli Kiraz'ın son hali - Son Dakika
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