Üsküdar\'da metruk binadaki uyuşturucu kullanımı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 6 yıldır atıl durumda olan eski bina, madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Mahalle sakinleri, çocukların oyun oynadığı alanın hemen yanındaki binada yaşanan uyuşturucu kullanımı ve ticareti nedeniyle büyük korku yaşıyor.

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokak üzerinde yer alan metruk bina madde bağımlılarının uğrak noktası oldu. Çengelköy'ün engebeli yapısı nedeniyle mahalledeki çocukların oyun oynayabildiği tek düz alanın bu metruk yapının önü olması, aileleri tedirgin ediyor. Polisin zaman zaman operasyon yaptığı ve gözaltıların yaşandığı binada, belediye tarafından alınan fiziksel önlemlerin yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, kalıcı bir çözüm için yetkililere çağrıda bulunuyor.

"Akşam ezanından sonra dışarı çıkmaya korkar olduk"

Mahalle sakinlerinden Serkan Çetinkaya, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Burası 5-6 senedir atıl durumda. Eskiden burası kız Kur'an kursuydu. Terk edildikten sonra atıl hale geldi. Mahallemizde kimliği belirsiz kişiler tarafından mekanda uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımı gerçekleşmeye başladı. Bu hadiseler doğrultusunda birkaç sefer polise ihbarda bulunduk. Bu kertede polis memurları birkaç kişiyi olay yerinde tutuklayıp götürdüler. Haricinde hapse girdiğini bildiğimiz kişiler de var. Bugün bu görmüş olduğunuz alan, arkamdaki binanın önü mahallemizdeki çocukların oyun oynayabildiği tek düz alan. Çengelköyümüz yokuşlu olduğu için çocuklar her zaman burada oyun oynuyorlar. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bu alan mesken edildi. ve biz mahalle sakinleri olarak yetişkinler dahi müdahale etmeye korkuyoruz, çünkü uyuşturucu kullanan ve akli melekeleri yerinde olmayan madde etkisindeki kişiler tarafından burası mesken edilmiş durumda. Özellikle akşam ezanından sonra mahallede dışarı çıkmaya korkar olduk. Bu noktada belediyemizden defalarca yardım istedik. Fakat kendileri tahtalarla camları kapıları beton çivileri vidaları ile kapama gibi çok basit önlemler aldılar. Bu, madde kullanan kişileri kesinlikle durdurmuyor. Binanın sahibine de ulaşamıyoruz. Tahtalar sökülmüş halde. Yoğun şekilde uyuşturucu kullanımı var. Mahallemizde küçük çocuklar var. Çocuklarımız burada oyun oynuyorlar. Hem çocuklarımızın hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın güvenlik konusunda büyük sıkıntıları var. Bu konuda devletimizden, belediyemizden acil yardım istiyoruz." - İSTANBUL