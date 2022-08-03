Kadın hırsızların hedefi zincir marketler oldu - Son Dakika
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Kadın hırsızların hedefi zincir marketler oldu

03.08.2022 20:00

- Kadın hırsızların hedefi zincir marketler oldu Eskişehir'de zincir marketlere girerek çeşitli ürünleri farklı yöntemlerle çalan kadın hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

- Kadın hırsızların hedefi zincir marketler oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de zincir marketlere girerek çeşitli ürünleri farklı yöntemlerle çalan kadın hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Zincir marketleri hedef seçen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Farklı mahallelerdeki zincir marketlere giren kadın hırsızlar, raflarda duran ürünleri çeşitli yöntemlerle çaldı. İki farklı markette güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarından birisinde, alışveriş arabasındaki ürünleri kol çantasına dolduran kadın üzerini kıyafet ile örterek gizlemeye çalıştı. Diğer bir görüntüde ise, yaklaştığı şarküteri dolabından aldığı ürünü şalının altına gizleyen kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın hırsızların hedefi zincir marketler oldu - Son Dakika

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