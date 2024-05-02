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1 Mayıs Denizli'de coşkuyla kutlandı

DENİZLİ - Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Denizli'de de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ında düzenlenen törenle gerçekleşti. Bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, işçiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri; kent meydanındaki kutlamaların ardından kortej İstiklal Caddesi ardından İncilipınar Caddesi üzerinden devam ederek Ulus Caddesinde kurulan miting alanında son buldu. Yürüyüşe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un da katıldığı görüldü.