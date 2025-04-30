1 Mayıs'ta Emekçilerin Talepleri Yükseliyor - Son Dakika
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1 Mayıs'ta Emekçilerin Talepleri Yükseliyor

1 Mayıs\'ta Emekçilerin Talepleri Yükseliyor

DEB-SEN Başkanı Kotanlı, 1 Mayıs'ı kutlarken emekçilerin hakları için haykırdı.

30.04.2025 13:11
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Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı; 1 Mayıs nedeni ile yaptığı basın açıklamasında "1 Mayıs emeğin, emekçinin bayramını bir kez daha kutlarken alın terinin karşılığını alamayan emekçimizin sesini bu anlamlı günde bir kez daha haykırmak istiyoruz" dedi.

"Bugün 1 Mayıs 2025, Bugün Emek ve Dayanışma Günü. Bugün en haklı taleplerimizi haykırma günü. Bugün aydınlık geleceğimiz için and içme günü. Bugün alanlarda olmasa da evlerimizdeyiz. Bugün her yürekteyiz. Bugün herkesleyiz" diyen DEB-SEN Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı; 1 Mayıs nedeni ile yaptığı basın açıklamasında "Varsın, adı emek örgütüne çıkmış bezirganlar, birlik ve dayanışmayı önlemek ve ayrışmaları alevlendirmek için dört bir yana dağılsınlar ve tek başlarına melesinler! Birlik ve dayanışmayı önlemek için farklı şehirlerin farklı alanlarına sığınanlar gözlerden ırak olabilirler, ama utançlarını gizleyemezler, sorumluluktan kurtulamazlar. Sapı bizden baltaların bizi kıymasına, bizi doğramasına asla izin vermeyeceğiz!.. Kaçaklara inat en haklı taleplerimizi her yerde ve her fırsatta haykırmaya devam edeceğiz! Her şeyden önce iş güvencemiz ve meslek onurumuz için Aile sorumluluklarımızı yerine getirebilecek bir gelir için İnsan onuruna yaraşır hayat sürebilecek ücret için, Eşit işe Eşit ücret için Birer Maaş tutarında yılda iki ikramiye için Çağdaş çalışma koşulları için Yolluk ve harcırahlarla birlikte tüm yardımların ihtiyaçları karşılayacak düzeye yükseltilmesi için Ağustos ayında başlayacak olan Kamu Toplu sözleşmelerinde tüm Kamu çalışanlarını ve emeklilerinin haklarını almaları için, Emeklilikte insanca geçinecek bir maaş için Kariyer ve liyakati esas alan görevde yükselme ve idarecilik anlayışı için Devlet memurları üzerinden siyasetin sopasını da, gölgesini de kaldırmak içinMemurun Müktesebinin düşürülmesi pasaport hakkı verilmesi için, 3600 ek göstergenin verilmesi için, Yardımcı hizmetler sınıfını ne iş olsa yapar zulmünden kurtarmak için Sözleşmeli Memur köleliğini kaldırmak için Kanun ve Yönetmelikleriyle çağdaş bir personel mevzuatı için, Haykırıyoruz! Bizi açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında bir ücrete mahküm eden prangaları kırmak için haykırıyoruz! Her akşam, eş ve çocuklarımız karşısında mahcup olmadan onurumuzla eve dönebilmek için haykırıyoruz! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; Emek içinEkmek içinHukuk içinBüyük Türkiye içinHaykırıyoruz! Biz; emeğinizin ve meslek onurunuzun bekçileriyiz! Birlik ve Dayanışma Ruhuyla Eşitliğin, Özgürlüğün, Hukukun üstünlüğünün gerçekleştiği bir dünya umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma bayramımız tüm emekçilere ve emeklilere kutlu olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika, 1 Mayıs, Ekonomi, Emekçi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1 Mayıs'ta Emekçilerin Talepleri Yükseliyor - Son Dakika

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