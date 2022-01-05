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1 yılda 178 engelli aracı tamir edildi - Son Dakika

1 yılda 178 engelli aracı tamir edildi

05.01.2022 11:01
1 yılda 178 engelli aracı tamir edildi

İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, 2021 yılında 178 vatandaşın engelli aracını tamir etti.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, 2021 yılında 178 vatandaşın engelli aracını tamir etti.

Engelli vatandaşların yoğun talepte bulunduğu akülü araçların bakım ve tamiriyle ilgili 2020 yılında Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatıyla hayata geçirilen Engelsiz Tamir Atölyesi, geride kalan 1 yılda 178 vatandaş için hizmet üretti. Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde bulunan Engelsiz Tamir Atölyesi, ilçedeki engelli vatandaşların araçlarıyla ilgili bakım ve tamir işlemlerinin ücretsiz olarak yapıyor.

Engelli vatandaşların kullandığı tekerlekli sandalye ve akülü araçların arızalarına ücretsiz müdahale eden İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, tamir sürecinde vatandaşlara kullanmaları için emanet akülü araç temini de sağlıyor. Vatandaşın aracının tamirinin yapılmasının ardından belediyeye ait araç geri alınarak vatandaşın aracı teslim ediliyor. Bu sistemle çalışmasını sürdüren Engelsiz Tamir Atölyesinde, 2021 yılında 178 adet aracın tamiri ücretsiz olarak yapıldı.

Engelsiz Tamir Atölyesi'nin 2021 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Sevgide engel olmadığı gibi bizler ilçemizde de engelleri bir bir ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu düşünceyle 2020 yılında engelli vatandaşlarımız tarafında sıkça talep edilen engelli araçlarının bakım ve tamiriyle ilgili bir atölye oluşturmuştuk. DOSTUM tesisleri içerisinde oluşturduğumuz atölyemiz ile engel raporu bulunan vatandaşlarımızın arızalanan araçlarının tamir ve bakımını yapıyoruz. Vatandaşımız 153 hattından Çözüm Merkezimize ve 0 530 157 30 00 WhatsApp Hattımız üzerinden belediyemize ulaşıp kaydını yaptırdıktan sonra arkadaşlarımız kısa süre içerisinde bulunduğu yerden gelip aracı alıyor. Atölyede gerekli bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra da teslim ediyoruz. Vatandaşımızın yolda kalma gibi bir durumu olduğunda ise yedek bir araç götürüp kendisine teslim ediyoruz. Verdiğimiz araç tamir süresince kendilerinde kalıyor. Amacımız hem engelleri ortadan kaldırabilmek hem de hayır duası alabilmek. Arkadaşlarımız bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılında arkadaşlarımız kırsal ve merkez mahallelerimizde 28 mahalleden toplam 178 vatandaşımızın aracının bakım ve tamirini gerçekleştirdi. Aynı zamanda yolda kalan 7 vatandaşımızın yardımına koştular. Bizler her şartta ve ortamda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

1 yılda 178 engelli aracı tamir edildi

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İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Tragger, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 1 yılda 178 engelli aracı tamir edildi - Son Dakika


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