10 Mayıs İstanbul'da 2 Etkinlik: 3 İlçede Yol Kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Mayıs İstanbul'da 2 Etkinlik: 3 İlçede Yol Kapanıyor

10.05.2026 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 10 Mayıs tarihinde düzenlenecek 2 farklı etkinlik için 3 ilçede yollar kapanacak.

İstanbul'da 10 Mayıs tarihinde düzenlenecek 2 farklı etkinlik için 3 ilçede yollar kapanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar için açıklama yayınladı.

İstanbul'da 10 Mayıs sabahı düzenlenecek 2 farklı etkinlik için 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapanacak. Saat 09.00'da başlayacak etkinlik için kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Kapanacak yollar:

Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti, Sahil Kenndey Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası),Reşadiye Caddesi,Ragıp Gümüşpala Caddesi,Abdülezel Paşa Caddesi,Ayvansaray Caddesi,Kadir Has Caddesi,Meclisi Mebusan Caddesi,Kemeraltı Caddesi,Dolmabahçe Caddesi,Beşiktaş Caddesi,Eski Yıldız Caddesi,Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası,Çırağan Caddesi,Tershane Caddesi,Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikameti,İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası

Alternatif Yollar:

Vatan Caddesi,Millet Caddesi,Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,Palanga Caddesi,Asariye Caddesi,Tarlabaşı Bulvarı,Portokal Yokuşu Caddesi,Dereboyu Caddesi,Asker Ocağı Caddesi,İnönü Caddesi,Evliya Çelebi Caddesi

Saat 12.00'da başlayacak ikinci etkinlik için ise sadece Beşiktaş ilçesinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar da açıklandı.

Kapanacak Yollar:

Muallim Naci Caddesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden itibaren Bebek istikametine çift yönlü,Kuruçeşme Caddesi çift yönlü,Bebek Arnavutköy Caddesi Arnavutköy ışıklara kadar,Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişiminden Arnavutköy istikameti

Alternatif Yollar:

Dereboyu Caddesi,Portakal Yokuşu,Ahmet Taner Kışlalı Caddesi,Ahmet Adnan Saygun Caddesi,Kuruçeşme Çağrı Sokak,Yeşilpınar Sokak,Arnavutköy Dere Sokak,Bebek Hamam Sokak - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, İstanbul, Olaylar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 Mayıs İstanbul'da 2 Etkinlik: 3 İlçede Yol Kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

00:34
Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı
Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı
00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 04:11:50. #7.12#
SON DAKİKA: 10 Mayıs İstanbul'da 2 Etkinlik: 3 İlçede Yol Kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.