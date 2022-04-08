10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Ankara'da düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Ankara'da düzenlendi

08.04.2022 00:57
10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Ankara'da düzenlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "Engel Atlama Binicilik Yarışmaları" düzenledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "Engel Atlama Binicilik Yarışmaları" düzenledi.

Atlı Polis Birliği ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Binicilik Federasyonunun takviminde yer alan yarışlara çeşitli kulüplerden 64 sporcu katıldı. Yarışmalar, 60 santimetre Polis Amca Kupası, 70 santimetre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kupası, 80 santimetre Emniyet Genel Müdürlüğü Kupası ve 90 santimetre Emniyet Teşkilatı 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kupası olmak üzere 4 kategoride düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara, kupaları Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından verildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Polis Haftası, Ankara, Nisan, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Ankara'da düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:07:48. #1.12#
SON DAKİKA: 10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Ankara'da düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement