10. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Karabük Üniversitesinde düzenlendi - Son Dakika
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10. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Karabük Üniversitesinde düzenlendi

10. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Karabük Üniversitesinde düzenlendi
25.06.2025 21:29
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 10. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, üç gün süren bilimsel programın ardından sona erdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 10. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, üç gün süren bilimsel programın ardından sona erdi. Kongrede anorganik kimyanın bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki yeri, güncel araştırmalar ve akademik sunumlarla ele alındı.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin açılışına; KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Gökoğlu, Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın, Kongre Başkanı Prof. Dr. Şaban Uysal ile çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, temel bilimlerin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Fizik, kimya ve biyoloji yaşamın devamı için vazgeçilmez alanlardır. Özellikle kimya, insan ve çevresiyle doğrudan ilişkilidir. Teknolojik gelişmelerin temelinde de kimya araştırmaları yer alır" dedi.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Gökoğlu ise üniversitelerin sadece bilgi üretimi değil, aynı zamanda bilginin tartışıldığı entelektüel ortamlar olduğunu belirterek, kongrenin bilimsel iş birliği açısından önemli bir platform sunduğunu ifade etti.

Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın da yaptığı konuşmada, nadir toprak elementlerinin stratejik önemine değinerek, Türkiye'nin bu alanda avantajlı konumda olduğunu söyledi. Yalçın, "Bu elementlerde yüzde 99,99 saflıkta geri kazanım çalışmalarını artırmalıyız. Anorganik kimyacılara büyük görev düşüyor" diye konuştu.

Kongre Başkanı ve KBÜ Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban Uysal ise kongre kapsamında 11 davetli konuşmacı, 61 sözlü sunum, 181 poster sunumu ve bir panelin yer aldığını kaydederek, kongrenin bilimsel ve sosyal açıdan verimli geçtiğini belirtti.

Üç gün süren kongrede, anorganik kimyanın disiplinler arası niteliği ile enerji sistemlerinden çevre dostu malzeme tasarımına, sensör teknolojilerinden kanser tedavisine, nanomalzemelerden fotokataliz ve biyoteknolojiye kadar pek çok alandaki güncel araştırmalar ele alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Karabük Üniversitesinde düzenlendi - Son Dakika

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