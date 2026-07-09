Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Başladı

Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Başladı
09.07.2026 13:56  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, Arnavutköy'den başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, Arnavutköy'den başladı. Türkiye'nin farklı illeri ile kardeş ülkelerden gelen 35'in üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu, yaklaşık 1.056 kilometrelik parkuru tamamlayarak Niğde'nin Bor ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşacak.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 15 Temmuz Şehitleri Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 35'in üzerinde profesyonel bisiklet sporcusunun yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan milli takım sporcuları da yer aldı. Sporcular, İstanbul'dan başlayacak etapların ardından Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray ve Niğde güzergahını takip ederek yaklaşık 1.056 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Tur, Şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek sona erecek.

"Milletimiz demokrasiye sahip çıktı"

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasi mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain bir darbe girişimiydi ve emperyalist bir oyunun yerli iş birlikçileri tarafından sahneye konulmuş büyük bir senaryoydu. Türk milleti o gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir imtihan verdi. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan milyonlarca vatandaşımız sayesinde bu hain girişim başarısız oldu. O gece milletimiz 'Karar da bizim, devlet de bizim, irade de bizim' diyerek demokrasisine sahip çıktı" dedi.

"35'in üzerinde sporcumuz pedal çevirecek"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını belirterek, "Her yıl kıymetli sporcularımızla birlikte bu anlamlı organizasyonda buluşuyoruz. Bu yıl da parkurumuzu Arnavutköy'den başlatıyoruz. Dokuz ilimizi kapsayan yaklaşık bin kilometrenin üzerindeki parkurda 35'in üzerinde sporcumuz pedal çevirecek. Türkiye Cumhuriyetlerinden ve kardeş ülkelerden gelen sporcularımız da aramızda. Bizler gençlerimize 15 Temmuz ruhunu aşılamak, hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamakla yükümlüyüz. Bugünden başlayarak 15 Temmuz'a kadar çeşitli anma programlarımız devam edecek. Turun kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitleri Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç da konuşmasında, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Bize bırakılan emaneti bizden sonraki kuşaklara daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. 15 Temmuz gecesi yalnız değildik. Etiyopya'dan, Somali'den, Bosna Hersek'ten ve birçok ülkeden arayarak 'Şehadetse sizinle beraber şehit oluruz, gazilikse sizinle beraber gazi oluruz' diyen kardeşlerimiz vardı. Dünyanın dört bir yanında edilen duaların ve okunan Kur'an-ı Kerimlerin bu milletin zaferine vesile olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"Onun aziz hatırası için burada olmak bizim için büyük bir onur"

Organizasyona Isparta'dan katılan 19 yaşındaki sporcu Mahir Sefa Arıkanlı ise ikinci kez tura katıldığını belirterek, "Altı gün sürecek zorlu bir parkur bizi bekliyor. Heyecanlı ve stresliyiz ama gururluyuz. Şehit Ömer Halisdemir'in yaptıklarının yanında bizim pedal çevirmemiz çok küçük kalır. Onun aziz hatırası için burada olmak bizim için büyük bir onur" dedi.

İlk kez organizasyona katılan sporculardan Fatih Yıldırım da yaklaşık bir yıldır bu tur için hazırlandığını belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Yaklaşık bir yıldır bu organizasyona hazırlanıyorum. İnşallah kazasız belasız tamamlayıp Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edeceğiz. Bu duygu gerçekten tarif edilemez" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sporculara Türk bayrakları teslim edildi. Dualarla uğurlanan bisikletçiler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan start alarak Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşmak üzere pedal çevirmeye başladı. Öte yandan sporcular her ildeki şehitliklerden alacakları toprakları 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir'in kabrine ulaştıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Demokrasi, 15 Temmuz, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı
Gözde üniversiteden dolandırıcılık olayı hakkında açıklama Ünlü cerrah da dolandırılmıştı Gözde üniversiteden dolandırıcılık olayı hakkında açıklama! Ünlü cerrah da dolandırılmıştı
Berlin’de cani doktora müebbet hapis cezası Berlin'de cani doktora müebbet hapis cezası
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında
Çocukların davranışı takdir topladı: Görevliyi göremeyince... Çocukların davranışı takdir topladı: Görevliyi göremeyince...
Rutte, Trump’a tek laf söylemedi Rutte, Trump'a tek laf söylemedi

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:19
Trump’ın Türkiye kararı İsrail’i ayağa kaldırdı Netanyahu hemen harekete geçti
Trump'ın Türkiye kararı İsrail'i ayağa kaldırdı! Netanyahu hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 14:11:08. #7.12#
SON DAKİKA: Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.