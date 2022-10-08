10 yaşındaki çocuk yerde bulduğu 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti - Son Dakika
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10 yaşındaki çocuk yerde bulduğu 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti

08.10.2022 10:03
10 yaşındaki çocuk yerde bulduğu 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Mustafa Yaman, yolda bulduğu yaklaşık 50 bin TL değerindeki altını sahibine teslim etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Mustafa Yaman, yolda bulduğu yaklaşık 50 bin TL değerindeki altını sahibine teslim etti.

Tatvan'da yaşayan 10 yaşındaki Mustafa Yaman, spor antrenmanından döndüğü sırada Kültür Mahallesinde yolda altın kolye gördü. Altını bulduğu noktada saatlerce sahibini bekleyen çocuk daha sonra sahibi ortaya çıkmayınca altın kolyeyi evine götürerek anne ve babasına gösterdi. Ardından baba Mehmet Yaman altını zaman kaybetmeden Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Zabıta Müdürlüğüne B.Ü adlı genç kadının aynı özellikte bir kolye kaybettiğine dair müracaat ettiğini öğrenen Yaman, büyük bir sevinç yaşadı. Yapılan incelemenin ardından yaklaşık 50 bin TL değerindeki altın kolye sahibine teslim edilirken 10 yaşındaki çocuğun ise duyarlı davranışı herkese örnek oldu.

"Haram olan bir şeyi harcamayız"

Yolda bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim ettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen duyarlı çocuk Mustafa Yaman, "Ben 10 yaşındayım. Spordan gelirken yolda altın gördüm. Baktım ilk başta altın olduğunu anlamadım. Koşarak eve getirdim ve anneme gösterdim. Annem de babama söyledi. Hemen zabıta ekiplerine görürdük. Daha sonra zabıta ekipleri altının sahibini bulduk diye bize söyledi. Altını getirdik sahibine teslim ettik. Yaşıtlarıma yerde bulursanız kimseye ben göstermeyin ve annenizi babanıza gösterin. Ben harcamak istemedim. Haram olan bir şeyi biz harcamayız. Sahibine teslim ettiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Altınları harcasaydım eğer çocuklarımın yüzüne bakamazdım"

Yaklaşık 50 bin TL değerindeki altını sahibine teslim ettiklerini söyleyen baba Mehmet Yaman, "Mustafa akşam altın bulup annesine teslim etmişti. Sonra eşim beni aradı. Ben de çarşıdaydım. İşte böyle bir altın bulmuş. Ben de dedim bunu kaybeden insan şu an ne kadar üzülmüştür. Hangi zor şartlarda bunu aldı. Bu gece nasıl yatar diye hemen zabıta müdürlüğüne geldim. Onlar da irtibat numaramı aldılar. Daha sonra bir vatandaş başvuruda bulunmuş ve bilgiler doğruydu. Sahibine sağ salim teslim ettik. Yaklaşık 50 bin TL'lik bir değeri var. Haram mal bize yaramaz. Kimseye de yaramaz. Çünkü o insan çalışmış, biriktirmiş yıllarca belki on yıldır çalışıyor. Ancak onu yapmıştır veya biriktirmişti. Ben onu götürüp harcasaydım gönlüm rahat olmazdı. Çocuklarımın yüzüne bakamazdım. En iyisi sahibine teslim etmekti ve çok şükür teslim ettik gönlümüz rahat" diye konuştu.

"Çok temiz ve duyarlı bir evlat yetiştirmiş"

Baba ve çocuğa duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Zabıta Amiri Kerem Işıkgör de, "Dün 18.00 sıralarında Mehmet Yaman arkadaşımız bize geldi. İrtibat numarasını bıraktı. Ziynet eşyasını bulduğunu beyan etti. Bizim ziynet eşyası ne olduğunu bilmediğimiz için kendisinin irtibat numarasını aldık. Sabah bir vatandaşımız geldi. Ben ziynet eşyasını kaybetmiş eşim dedi. Biz de o irtibat numarasından Mehmet Bey'i aradık. Mehmet Bey sağ olsun duyarlı davrandı. Ziynet eşyasının tarihini ve yılını sordu. Gerçekten doğru olduğu için akşamüzeri, eşi geldi. Kimliğinin fotokopisi alarak tutanakla eşine teslim edildi. Bu arada Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim çok temiz ve duyarlı bir evlat yetiştirmiş. Kendisine ve evladına teşekkür ediyoruz" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Tatvan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 yaşındaki çocuk yerde bulduğu 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 yaşındaki çocuk yerde bulduğu 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti - Son Dakika
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