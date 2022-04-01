10 yaşındaki Semanur, 1 yılda 234 kitap okudu - Son Dakika
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10 yaşındaki Semanur, 1 yılda 234 kitap okudu

01.04.2022 00:57
10 yaşındaki Semanur, 1 yılda 234 kitap okudu

Bingöl'de yaşayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Semanur Özel (10), 2021 yılında 234 kitap okudu.

Bingöl'de yaşayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Semanur Özel (10), 2021 yılında 234 kitap okudu. Semanur'un hedefi bu yıl da 400 kitap okumak.

Bingöl'de yaşayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Semanur Özel, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün kitap müdavimlerinden biri oldu. Okul dışındaki zamanlarını kütüphanede geçiren Semanur, 2021 yılında kütüphaneye kayıtlı okuyucular arasında en çok kitap okuyan kişi unvanına sahip. Annesiyle birlikte kütüphaneye gelen ve birkaç saatini burada değerlendiren Semanur, kütüphane sorumlusun da tavsiyelerini dikkate alarak kitap okuyor.

2021 yılı içinde 234 kitap okuyan 10 yaşındaki Semanur, bu yılki hedefinin 400 kitap olduğunu söyledi. Herkesin kitap okuması gerektiğini aktaran Semanur, "10 yaşındayım ve 4'üncü sınıfa gidiyorum. Boş zamanlarımı kitap okuyarak geçiriyorum. Okuldan çıktıktan sonra mümkünse kütüphaneye gidiyorum. Burada Gülcan abla bana çok yardımcı oluyor. İstediğim kitapları alıyorum, tavsiye ettiği kitapları da okuyorum. En etkilendiğim kitap 'Sihirli Kalem' kitabı. Burada olağan üstü şeyler oluyor. Başka bir dünyaya gidiyorum sanki. Bu kitap maceralı oluyor. İnsanlara kütüphaneye gelmelerini tavsiye ediyorum. Herkes kitap okumalı bence" dedi.

Hedefi 400 kitap

İleride doktor olmak istediğini ifade eden Semanur, bu yıl 400 kitap okumayı hedeflediğini belirtti. Semanur Özel, "2021 yılında 234 kitap okudum. Önceki seneyi bilmiyorum. Bu sene 300'e gelebilirim ama hedefim 400 kitap okumak. İleride doktor olmak istiyorum. Çok okuyorum ve çok okuyanlar büyük mesleklere gidebilir. O yüzden doktor olmak istiyorum" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

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Bingöl, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 10 yaşındaki Semanur, 1 yılda 234 kitap okudu - Son Dakika


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