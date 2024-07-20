100 Bin Kap Şifalı Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

100 Bin Kap Şifalı Aşure Dağıtıldı

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar'da düzenlenen etkinlik kapsamında 100 bin kap aşure vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Başkanı ve Vali birlik ve beraberlik mesajı verdi.

20.07.2024 01:37  Güncelleme: 01:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

100 bin kap şifalı aşure dağıtıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da "Sultan Divaniyi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından şehrin abide şahsiyetlerinden Mevlana'nın Torunu Sultan Divani Hazretlerini Anma ve Şifalı Aşure günü etkinlikleri Mevlevi Türbe Camii'nde aşure ikramıyla sona erdi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mevlevi Türbe Camii'nde gerçekleştirilen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Muharrem ayı geleneği olarak gerçekleştirilen etkinlikte,"40 hafıza, 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen aşure cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin pek çok noktasında dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Burcu Köksal birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm hemşehrilerini teşekkür etti. Köksal konuşmasına şöyle devam etti:

"Aşure birliğin beraberliğin ve kardeşliğin sembolüdür. Aşurenin dağıtımında da bu birliğin kardeşliğin sürmesini hepimiz diliyoruz. Birlik beraberli kağıt üzerinde veya söz de kalmamalı, özdede hissedilmelidir."

Etkinliğe katılan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise bir konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yapılan duanın ardından çeşitli hububat ve yemişle hazırlanan 100 bin kap aşure Afyonkarahisarlılara ikram edildi.

100 Bin Kap Şifalı Aşure Dağıtıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 100 Bin Kap Şifalı Aşure Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:33 Bakan Şimşek’ten Moody’s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
23:42 İlk defa iki kademe birden artış Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ’’B3’’ten ’’B1’’e yükseltti İlk defa iki kademe birden artış! Moody's, Türkiye'nin kredi notunu ''B3''ten ''B1''e yükseltti
23:13 Yazılım sorunu sadece Bitcoin’i etkilemedi Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı Yazılım sorunu sadece Bitcoin'i etkilemedi! Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı
22:47 Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını alarmı Çok sayıda ev tahliye edildi Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi
22:31 Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
21:59 Samsun’da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
21:10 Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
19:57 Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 02:32:49. #1.13#
SON DAKİKA: 100 Bin Kap Şifalı Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement