Yerel

100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı zeytin ve bal analizlerine başladı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile Muğla'ya kazandırılan 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı hizmete girdi.

Muğla'nın ürünlerini tanıtmak ve kalitesini belirlemek için analizlerin yapılacağı 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı'nda öncelikle Muğla'nın en meşhur iki ürünü olan bal ve zeytinyağı analizleri yapılacak. Bu analizler uluslararası konsey metotları ve Türk Gıda Kodeksi kalite ve saflık parametrelerine göre uygulanacak.

Analizi yapılan ürünler tüketiciye güven veriyor

Büyükşehir ve Ticaret Borsası'nın Muğla'ya kazandırdığı laboratuvar; tüm mamul, yarı mamul, hammadde gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesini sağlayacak. Yenilikçi ürün geliştirmek için AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kalitesi belirlenmiş ürünlerin pazar imkanlarının arttırılmasında büyük öneme sahip. Laboratuvarda kalitesi belirlenen ve tescillenen ürünler hem üreticiye kazandıracak hem de tüketici ürünleri güvenle alacak. 100.Yıl Laboratuvarında yapılan analizler üreticileri desteklemek amacıyla diğer laboratuvarların fiyat listesine göre üreticilere daha uygun fiyatlı analiz fırsatı sağlayacak.

Hurşit Öztürk; "Ortaklıklarımızın devam etmesi temennimiz"

Projenin ortaklarından olan Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, "100. Yıl gıda analiz laboratuvarını Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile iştirak halinde gerçekleştirdik. Kısa süre içinde de Muğla'mıza hizmet sunmaya başladık. Muğlamıza Hayırlı olsun" dedi.

Övgü Ferek; "Tüketicilerin sağlığını ön planda tutan bir anlayışla çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Gıda Mühendisi Övgü Ferek, laboratuvarda yapılan incelemeler hakkında şu bilgileri verdi: "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliğinde ortak hizmet pratokolü kapsamında kurulan 100. Yıl gıda laboratuvarının amacı, Muğla'nın ürünlerini göz önüne çıkarmak. Ayrıca yenilikçi ürün geliştirmek için AR-GE çalışmaları yapılması hedefleniyor. 100. Yıl gıda analiz laboratuvarında öncelikle bal ve zeytinyağı analizleri yapılacak olup, uluslararası konsey metotları ve Türk Gıda Kodeksinin parametrelerine göre yapılacaktır. Sonraki çalışmalarda da diğer ürünlerin analizlerinin yapılması sağlanacaktır" dedi.