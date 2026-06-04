Gölcük Tersanesi 100. Yıl Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Gölcük Tersanesi 100. Yıl Sempozyumu Başladı

Gölcük Tersanesi 100. Yıl Sempozyumu Başladı
04.06.2026 12:51  Güncelleme: 12:53
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Gölcük Belediyesi ve Piri Reis Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu" başladı.

Gölcük Belediyesi ve Piri Reis Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu" başladı. 4-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda, Gölcük Tersanesi'nin 100 yıllık tarihi, Türk donanmasına katkıları ve denizcilik vizyonu ele alınacak.

Gölcük Belediyesi ve Piri Reis Üniversitesi tarafından, "Gölcük'ten Açık Denizlere Türk Denizciliğinin Dünü-Bugünü" temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışı Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda yapıldı. Üç gün sürecek sempozyumda, Gölcük Tersanesi'nin geçmişten bugüne Türk denizciliğindeki yeri, savunma sanayisine katkıları ve gelecek projeksiyonu değerlendirilecek.

"Gölcük'ün gelişmesinin en önemli sebebi Gölcük Tersanesi'dir"

Sempozyumun açılışında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın kuruluşunun 100. yılı, bizim açımızdan çok önemlidir. Gölcük'ün aslında kuruluşunun, gelişmesinin en önemli sebebi Gölcük Tersanesi'dir. Burada, 100 yıllık süre içerisinde savunma sanayimize çok önemli katkılar verildi. Çok önemli gemiler, denizaltılar inşa edildi. Bir de aynı zamanda bu silahların çalışır vaziyette kalabilmesi için yapılan bakım, onarım ve tamirat çalışmaları var; bunlar da gerçekleştirildi. Gölcük'te cenaze olduğunda bir anons yapılır, kim olduğu söylenir. Ancak Gölcük Tersanesi'nden emekli olan birisi için en önemli unvan, "Gölcük Tersanesi'nden emekli filanca" denmesidir. Yani sadece savunma sanayine olan katkısının çok ötesinde, aslında Gölcük'ün kalkınması, gelişmesinin yanında Gölcük halkının disiplini ve kendi öz kimliğinin oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.

"Üç yılda toplam 13 gemimiz, 21 insansız deniz ve hava aracımız envanterimize girmiştir"

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Türk Deniz Kuvvetleri'nin geldiği noktaya ilişkin bilgi vererek, "Bugün burada, Türk denizcilik tarihinin en önemli kurumlarından biri olan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. yılı münasebetiyle birlikte olmaktan büyük bir gurur ve şeref duymaktayım. 1081 yılında Çaka Bey tarafından Ege Denizi'nde temelleri atılan Türk Deniz Kuvvetleri; bugün envanterinde bulunan 142 platform, 90 deniz hava vasıtası, yaklaşık 42 bin personeli ile ana vatanda güvende, denizlerde güçlü, dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak hedefiyle, dünya denizlerinde etkin ve caydırıcı, yerli ve milli savunma sanayimiz ile kendini sürekli geliştiren, yenileyen, dinamik bir yapıya ulaştırılmıştır. Son 3 yılda toplam 13 gemimiz, 21 insansız deniz ve hava aracımız envanterimize girmiştir. Deniz Kuvvetlerimiz çevre denizlerimizde, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu'yu kapsayan bölgelerde milli, NATO ve uluslararası harekat ve harekat eğitim faaliyetlerine yüksek bir tempoda devam etmektedir. 67 senesinde donanmaya çıktım ben, o zaman genç bir teğmen olarak. Yıllar içerisinde Gölcük'ten hiç kopmadım ama şimdi gözlerime inanamıyorum. Yani Türk donanması, Türk Deniz Kuvvetleri nereye geldi. Hakikaten çok güçlendi" dedi.

Denizcilik kültürünün küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini söyleyen Ataç, "Denizcilik 6-10 yaştan başlar" ifadelerinde bulundu.

"Mavi Vatan'daki tüm haklarımızın sonuna kadar elde edilmesinde önemli katkıları olacaktır"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise "Böyle bir çalışmanın içerisinde bulunmak, bu ortamda bulunmak, buradan istifade etmenin memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Çaka Bey'den Piri Reis'e, Barbaros Hayrettin Paşalardan Çanakkale Deniz Zaferi ile taçlanan denizcilik tarihimizde; bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde 'Mavi Vatan' siyasetimizle devam eden ve bu Mavi Vatan siyasetini sadece karasularımız, münhasır sahalarımız, iç denizlerimiz, kıyılarımızda değil, biraz önce komutanımızın sunumunda da gördüğümüz gibi Antartika'dan körfezlere, okyanuslara uzanan bir denizcilik hamlesi, bir denizcilik başarı hikayesi yazıyor memleketimiz. Bugün Gölcük Tersanemizde başta MİLDEN projesiyle olmak üzere geliştirilen deniz araçlarımız, yarın vatanımızın korunmasından Mavi Vatan'daki tüm haklarımızın sonuna kadar elde edilmesinde önemli katkıları olacaktır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük Tersanesi 100. Yıl Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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