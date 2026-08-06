Asrı geride bıraktı, 101 yaşına komşularının alkışlarıyla girdi

Yaz aylarını tatil için İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde geçiren Yusuf Çobanoğlu, 101. yaş gününü sitedeki komşularının hazırladığı çifte pastalı doğum günüyle kutladı. Sakinler, Yusuf amcanın elini öptüler, imece usulü hazırlanan yiyecekleri neşe içinde paylaştılar, önümüzdeki yıl 102. yaşı kutlamak için sözleştiler.

Aralarında eski milli hakem Engin Kurt'un da bulunduğu site sakinleri yaşına göre oldukça dinç olan Yusuf Çobanoğlu ile evinin bahçesinde bir araya geldiler. Elbirliği ve el emekleriyle hazırlanan iki büyük pastayı "İyi ki doğdun Yusuf" sözleri eşliğinde kestirdiler. Yapılan kısa konuşmalara "Beni düşündüğünüz için size güzel insanlar diyorum" diyerek teşekkür eden Çobanoğlu'nu defalarca alkışladılar.

Eski milli hakem Engin Kurt, Yusuf Çobanoğlu'nun davranışları ve yardımseverliği ile sitenin moral kaynağı olduğunu ve kendisini çok sevdiklerini söyledi. Engin Kurt; "Bugün hakikaten site olarak çok tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Sitemizin abisi, babası, Yusuf Çobanoğlu büyüğümüzün 101. yaşını güzel bir şekilde kutluyoruz. Yusuf abimiz, vermiş olduğu ağabeylik, babalık neticesinde sitenin moral kaynağı. Biz kendisinden çok memnunuz. Yıllardır birlikte yaşıyoruz. Tek arzumuz onun hayırlısıyla, sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi. İnşallah 102. yaşını, seneye kutlamak nasip olsun istiyoruz" dedi.

Afyonda tren istasyonunda başlayan bir yaşam öyküsü

Babasının Fransızlardan Türklere geçen demir yolunun kısım şeflerinden olduğunu, sadece beş ailenin yaşadığı Afyonkarahisar'ın Yıldırım Kemal tren istasyonunda lojmanda doğduğunu, çocukluğunda şehri hemen hiç görmediğini belirten Yusuf Çobanoğlu; 7 çocuklu babasının geçim zorluğuna düşmesi nedeniyle Afyon Lisesi 2. sınıfında okulu bırakarak Ankara Zırhlı Birlikler Okulu'na geçtiğini ve 1950 yılında Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladığını anlattı. 1957 yılında Suriye olayları nedeniyle İskenderun ve Gaziantep İslahiye'de üç yıl çadırlarda görev yaptıklarını, oradan Erzurum'a, daha sonra da Babaeski'ye atandığını, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ndeki kursun ardından Denizli'de Askeri Mahkeme İdari Amirliği'nde 10 yıl çalıştığını dile getiren Çobanoğlu, mahkemenin kapanmasıyla Ankara'ya tayin edilmesine rağmen eşinin rahatsızlığı nedeniyle emekli olmayı tercih etmek zorunda kaldığını, yerleştikleri İzmir'de 2016'yılında eşini kaybedince bir süre yıkım yaşadığını ama arkadaşları sayesinde yeniden hayata bağlandığını dolu gözlerle ifade etti.

Eşimi kaybettim bende kayboldum

Yusuf Çobanoğlu; "Çok değerli bir eşim vardı. Bana yardımcı, sağ kolumdu. Her şeyimdi. Ona danışmadan hiçbir şey yapmazdım. Onu kaybedince bende kayboldum. Arkadaşlarım beni aldı, orduevlerine, askeri gazinolara götürdüler. Buralarda da gün geçireceksin, pes etme dediler. Ölünceye kadar buralara geleceksin gideceksin dediler. Derneğimize gidip gelmeye başladım. Oralarda tavlayı ilerlettim. Altıncı Tavla Olimpiyatlarında da 42 kişiyle çarpıştım, onları yenerek birinci oldum. Madalya aldım. İki gazete okurdum her gün. Sonra Yenifoça Belediyesi'nde görev aldım. Encümen üyeliğine yükseldim. Burada yol yoktu. Bizler yaptık" dedi.

İnsanları, hayvanları, tabiatı seveceksin

Tavsiyelerde bulunan Çobanoğlu, "Herkese söylüyorum. Bir defa İnsanları seveceksin. Hayvanları seveceksin. Tabiatı seveceksin. Hiç kimseye zarar vermemek için uğraşacaksın. Emin olun yürürken karıncalara basmamak için bile çok dikkat ederdim. Karıncanın yollarını çizerdim, karıncaya yol verirdim. Böyle yaşadım. Hayvanları çok severim. Yaşamak istiyorsan, insanları, hayvanları, tabiatı seveceksin ama en mühimi sabırlı olacaksın. Her şeye itiraz etmeyeceksin. Her şeyi iyi göreceksin. Çok sabırlıyım. Allah'ta bana sabırlı olmanın mükafatını veriyor. Her şeyden önce temiz olacaksın. Ruhen ve bedenen temiz olacaksın. Giyimine kuşamına dikkat edeceksin. Eşim beni çok güzel giyindirirdi. Yakalarımı ilaçlar, dimdik dururdu. Bana çok iyi baktı. Fakat kendisine bakamadı. Şeker hastası oldu. 81 yaşında vefat etti" diye konuştu.

Gençlere ve tüm insanlara tavsiyem sabır

Sabırlı olmanın önemini anlatan ve bunu herkese tavsiye eden Çobanoğlu, "İki oğlum var, Birinden üç kız, diğerinden bir erkek torunum var. Gençlere tavsiyem, sabırlı olmak. Sabır her zorluğu yıkar. Sabırlı olan bir süre sonra daha doğru karar verir. İnsanları sevecek ve sevilecek. İşten korkmayacak çalışacak. Daha fazla para veriyor diye hemen işi değiştirmeyecek. Herkesin bir payı var. Tanrı sen bu kadar yiyeceksin, bu kadar gezeceksin, bunları alacaksın demiş sana. Fazlası yok. Tavsiyem, sabırlı olsunlar, insanları hayvanları sevsinler, günlerini gün yapmaya uğraşsınlar" dedi.

Yusuf Çobanoğlu'nun yaş günü alkışlarla ve komşularla toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.