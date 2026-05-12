107 Yaşındaki Hidaye Kurt Hayatını Kaybetti
107 Yaşındaki Hidaye Kurt Hayatını Kaybetti

12.05.2026 18:08
Denizli'de 107 yaşındaki Hidaye Kurt, Osmanlı'dan günümüze tanıklık eden bir tarih şahidi olarak vefat etti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1919 yılında dünyaya gelen ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden isimlerden biri olan Hidaye Kurt, 107 yaşında hayatını kaybetti. Asırlık çınar Kurt'un yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Uzun ömrü boyunca Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar birçok önemli tarihi sürece tanıklık eden Hidaye Kurt, yaşamı boyunca 1 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Ailesi ve yakınlarını yasa boğan Hidaye Kurt'un cenazesinin, mahalle camisinde kılınan öğle namazının ardından Kelekçi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

