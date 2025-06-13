1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi Kutlamaları İçin Hazırlık Toplantısı Düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesi'nde 1071 Ahlat- Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesi hazırlık ve istişare toplantısı düzenlendi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 1071 Ahlat Malazgirt Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla 23-24 ve 25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Ahlat etkinlikleri ile ilgili konaklama imkanları ve ihtiyaç duyulabilecek ek alanlar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda düzenlenecek tören programı ve mezarlıkta sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında güncel bilgiler ele alınarak hazırlıkların aşamaları görüşüldü.

Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türklerinin iskan süreci, yerleşim yerlerindeki mevcut durumları ve toplumsal entegrasyonlarına ilişkin yürütülen çalışmalarında ele alındığı toplantıda bu kapsamda, kamu kurumlarının koordineli şekilde hareket etmesinin önemi üzerinde duruldu.

Toplantıya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - BİTLİS