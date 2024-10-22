11. Konya Kitap Günleri Filistin Temasıyla Başladı

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Konya'da, Anadolu'nun en büyük kitap fuarının teması "Filistin ve Gazze"

Konya Kitap Günleri'nin mottosu "Özgürlük İçin Oku"

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Konya Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Konya'da kitap şenliği havasında başlayan Anadolu'nun En Büyük Kitap Günleri'nde 250 yayınevi, 250 yazar ve milyonlarca kitap okuyucu ile buluştu.

Kültür şöleni havasının yaşandığı 11. Konya Kitap Günleri'nde gençler ve çocuklara okumayı sevdirme hedeflenirken etkinliğin bu yılki teması Filistin'de yaşanan soykırım ve insanlık zulmü oldu. Konya Kitap Günleri'nin teması "Filistin, Kudüs ve Gazze" mottosu ise "Özgürlük İçin Oku" olarak belirlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yazar buluşmaları, imza günleri, söyleyişiler, paneller, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı kültür şenliği 27 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. 11. Konya Kitap Günleri'nde yayınevleri tarafından okuyuculara farklı indirim kampanyaları sunarken Konya Büyükşehir Belediyesi ise fuara gelecek okullar için ring seferleri düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzyıllardır kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya'nın sanayi, tarım, spor şehri kimliğinin yanında sanat ve kültürel yönüyle de öne çıkan Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı. Başkan Altay, "Kitap Günleri'ni sadece kitaplarla dolu bir etkinlik olmanın ötesinde, Konya'nın kültürel hafızasını güçlendiren ve okuma alışkanlığını yaygınlaştıran önemli bir organizasyon olarak görüyoruz" diye konuştu.

Gazze'deki drama dikkat çekmek için "Özgürlük İçin Oku"

En büyük sorumluluklarından birisinin de özellikle gençlere ve çocuklara okumayı sevdirmek olduğunu dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu yıl Konya Kitap Günleri'ndeki temamız Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve soykırımdan dolayı 'Filistin, Kudüs ve Gazze' olacak. Mottomuz ise 'Özgürlük için Oku.' Başta Konya'mızdan olmak üzere bölge illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından 7'den 70'e tüm kitapseverleri 27 Ekim'e kadar devam edecek Konya Kitap Günleri'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kitapseverler, Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan 11. Konya Kitap Günleri'nde 27 Ekim Pazar gününe kadar 10.00-21.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde milyonlarca kitap ile buluşabilecek.

Kitapseverler milyonlarca kitap ile buluşuyor

Türkçe öğretmeni ve çocuk kitapları yazarı Şenay Değerli Türkmen, "Konya Kitap Günleri'nde bize bu fırsatın verildiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar ile bir araya gelip okurlar ile haşır neşir olmak kitap sevgisini aşılamak istiyorum. Umarım çocukların ileride daha başarılı olmaları adına etkileyebiliriz" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gültekin Türkmen, "Hem gençlerimiz ile buluştuk hem de kitapların öneminden kitapların hayatımıza kattığı yararlardan detaylı bir şekilde nasıl faydalanmaları gerektiğini konuştuk. Emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eğitimci Yazar Keriman Çelik, "Konya Kitap Günleri'nde buluşmak çok güzel. Özellikle genç neslimizi bekliyoruz. Genç nesilin eğitimi için bir kitap çok önemli. Genç neslimizin geçmişini ve geleceğini anlayabilmesi için mutlaka 11'inci Konya Kitap Günleri'ne gelmesi gerek" diye konuştu.

Selçuklu Kongre Merkezi'ne gelen gençler, öğrenciler, anne ve babalar ise kültür şöleninin devamını beklediklerini aynı zamanda 7'den 70'e herkesin milyonlarca kitabın yer aldığı muhteşem kültür şölenine katılmaları gerektiğinin altını çizdi.