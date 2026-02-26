11. Sınıf Öğrencisinden Kanserle Mücadele Projesi - Son Dakika
11. Sınıf Öğrencisinden Kanserle Mücadele Projesi

11. Sınıf Öğrencisinden Kanserle Mücadele Projesi
26.02.2026 14:16
Kayseri'de Ahmet Selim Güngör, kanser tedavisinde yan etkileri azaltacak proteinler üretti.

Kayseri'de lise 11. sınıf öğrencisi, kanser tedavisinde kullanılacak proteinler üretti. Ahmet Selim Güngör, "Antikanser özelliği taşıyan proteinler sayesinde, kanser hastalarına hem daha az yan etki hem de kanser hücrelerini seçici bir biçimde hedefleyerek normal vücut hücrelerimizi etkilememekte" dedi.

Kayseri'de 11. Sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ahmet Selim Güngör, biyoloji alanında hazırladığı Antikanser Özelliğe Sahip Peptidlerin Yapay Zeka ile Belirlenmesi, Yeni Anti Kanser Peptid Dizileri Önerilmesi Projesi ile kanser tedavisinde ki yan etkileri azaltmayı amaçladığını belirtti. Antikanser özelliği taşıyan proteinleri veri analizi ile inceleyen 11. Sınıf öğrencisi Güngör, kanser hücrelerini seçici biçimde hedef alan yeni proteinler geliştirdiğini söyledi. Bu proteinlerin gündelik yemek miktarları ayarlanarak kişiye özgü diyet sunulabileceğini söyleyen Güngör; "Günümüzde kanserden 20 milyon kişi etkilenmekte ve maalesef bunların 10 milyonu ölüme sebep vermektedir. Kanserin tedavileri arasında kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemler olmasına rağmen bunlar hem yüksek maliyetli hem de fazlaca yan etkilere sebebiyet vermektedir. Projemde antikanser özelliği taşıyan proteinler sayesinde kanser hastalarına hem az yan etki hem de kanser hücrelerini seçici bir biçimde hedefleyerek normal vücut hücrelerimizi etkilememekteyiz. Öncelikle bir veri seti buldum. Bu veri setinde hem antikanser özelliği taşıyan proteinler hem de taşımayan proteinler vardı. Bu proteinlerde belirli başlı ortak bulunan özelliklere bakarak motifler keşfettik. Bu motifleri yeni antikanser özelliği taşıyan proteinlerin yapımında kullandık. Bu proteinlere gündelik yemeklerde olan miktarına ve fazlalığına bakılarak kişiye özgü diyet ve yapay malzemeler suna bilmektedir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Selim, Kayseri, Yerel, Son Dakika

11. Sınıf Öğrencisinden Kanserle Mücadele Projesi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 11. Sınıf Öğrencisinden Kanserle Mücadele Projesi - Son Dakika
