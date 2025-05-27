11 Yaşındaki Berra Çifçi, U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Berra Çifçi, Zonguldak'ta düzenlenen U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla adını zirveye yazdırdı. Çift Kızlar ve Karma Çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Berra, Tek Kızlar'da ise ikincilik elde ederek turnuvayı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı. Berra ile gurur duyduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Berra evladımız, yalnızca raketini değil; hayallerini, inancını ve kararlılığını da masaya koydu. Bugün aldığı madalyalar, sadece sportif başarı değil; insan ruhunun, inancın ve umudun zaferidir." dedi.

İki yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sağ kolunu kaybeden 11 yaşındaki Berra, hayatın ona çıkardığı zorlukları azmiyle aştı. Okulunun beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle adım attığı sporla hayatı değişen Berra, önce okul turnuvalarında parladı, ardından bölgesel ve ulusal müsabakalara yükseldi. Berra'nın Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ile buluşması ise dönüm noktası oldu. Sporun verdiği güçle yoluna emin adımlarla devam eden Berra, milli takıma davet edildi ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Berra, son olarak Zonguldak'ta düzenlenen U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Çift Kızlar ve Karma Çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Berra, Tek Kızlar kategorisinde ise ikinci olup turnuvayı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı. Bu büyük başarı, Berra'nın spor hayatında yeni bir sayfa açarken onun azmini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Berra'nın bir başka hayali ise 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak ve Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak.

Berra'nın başarısının yalnızca bir spor zaferi olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Berra evladımızla gurur duyuyoruz. Biz ona inanıyoruz. O da bu ülkenin gururu olarak çok daha büyük başarılara imza atacak. Azmi bizlere gösteriyor ki; yürekten istenirse, inanılırsa ve emek verilirse hiçbir şey engel değildir. Onun gibi çocuklarımızın içinde ne büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bizim görevimiz, bu cevheri ortaya çıkarmak ve onlara yol açmak. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; evlatlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Gerçek azmin önünde hiçbir engel duramaz. Sporun her alanında, bireysel ya da takım fark etmeksizin tüm çocuklarımızı desteklemeye artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ