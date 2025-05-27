11 Yaşındaki Berra Çifçi, U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

11 Yaşındaki Berra Çifçi, U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Oldu

11 Yaşındaki Berra Çifçi, U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Oldu
27.05.2025 13:29  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcusu 11 yaşındaki Berra Çifçi, Zonguldak'ta düzenlenen U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Çift Kızlar ve Karma Çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Berra, Tek Kızlar'da ise ikinci oldu ve 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Berra Çifçi, Zonguldak'ta düzenlenen U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla adını zirveye yazdırdı. Çift Kızlar ve Karma Çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Berra, Tek Kızlar'da ise ikincilik elde ederek turnuvayı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı. Berra ile gurur duyduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Berra evladımız, yalnızca raketini değil; hayallerini, inancını ve kararlılığını da masaya koydu. Bugün aldığı madalyalar, sadece sportif başarı değil; insan ruhunun, inancın ve umudun zaferidir." dedi.

İki yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sağ kolunu kaybeden 11 yaşındaki Berra, hayatın ona çıkardığı zorlukları azmiyle aştı. Okulunun beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle adım attığı sporla hayatı değişen Berra, önce okul turnuvalarında parladı, ardından bölgesel ve ulusal müsabakalara yükseldi. Berra'nın Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ile buluşması ise dönüm noktası oldu. Sporun verdiği güçle yoluna emin adımlarla devam eden Berra, milli takıma davet edildi ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Berra, son olarak Zonguldak'ta düzenlenen U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Çift Kızlar ve Karma Çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Berra, Tek Kızlar kategorisinde ise ikinci olup turnuvayı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı. Bu büyük başarı, Berra'nın spor hayatında yeni bir sayfa açarken onun azmini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Berra'nın bir başka hayali ise 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak ve Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak.

Berra'nın başarısının yalnızca bir spor zaferi olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Berra evladımızla gurur duyuyoruz. Biz ona inanıyoruz. O da bu ülkenin gururu olarak çok daha büyük başarılara imza atacak. Azmi bizlere gösteriyor ki; yürekten istenirse, inanılırsa ve emek verilirse hiçbir şey engel değildir. Onun gibi çocuklarımızın içinde ne büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bizim görevimiz, bu cevheri ortaya çıkarmak ve onlara yol açmak. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; evlatlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Gerçek azmin önünde hiçbir engel duramaz. Sporun her alanında, bireysel ya da takım fark etmeksizin tüm çocuklarımızı desteklemeye artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Zonguldak, Kocasinan, Türkiye, Yerel, Yaşam, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 11 Yaşındaki Berra Çifçi, U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü 3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar 2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
19:25
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi
Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
18:55
Mourinho’dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
18:51
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen’in cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:49
Mudanya’da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
18:40
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş’a Menajeri İstanbul’dan paylaştı
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
18:29
De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu Başkan resmen açıkladı
De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
18:26
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 14:48:08. #7.13#
SON DAKİKA: 11 Yaşındaki Berra Çifçi, U23 Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.