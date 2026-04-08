11 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

08.04.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 11 yaşındaki Ateş Ender Demir, balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi defnedildi.

(EDİRNE) - Edirne'de oturdukları dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 11 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ateş Ender Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Lala Şahinpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ateş Ender Demir, ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki dairelerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ateş Ender Demir kurtarılamadı.

Küçük Ateş Ender için Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Demir ailesinin yanı sıra, Ateş Ender'in öğretmenleri, okul arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Cenaze töreninde Demir ailesinin gözyaşları sel oldu.

Törenin ardından Ateş Ender Demir'in cenazesi Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ender Demir, Güvenlik, Edirne, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 20:04:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.