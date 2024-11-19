(MERSİN) - Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybeden Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım'da hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi, bugün Akbelen Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.
Son Dakika › Yerel › 110 Yaşındaki Arkeolog Muazzez İlmiye Çığ Sonsuzluğa Uğurlandı - Son Dakika
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