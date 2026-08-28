113 Yıllık Mektup Aileye Teslim Edildi

Balkan Harbi'nde esir düşen Sivaslı Gazi Mehmed'in 1913 yılında oğluna yazdığı mektup, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından 113 yıl sonra çocuklarına teslim edildi.

Sivas Hafıza Merkezi tarafından Kızılay Arşivi'nde yapılan çalışmalar kapsamında, Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı döneminde Sivaslı askerlere ait ulaştırılamayan mektuplar gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 180 Sivaslı askere ait mektupların tespit edildiği çalışmada, Altınyayla ilçesinden Balkan Harbi'ne katılan ve esir düşen Gazi Mehmed tarafından 1913 yılında oğluna yazılan mektuba da ulaşıldı. 113 yıl boyunca arşivde kalan mektup, yapılan araştırmaların ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından Gazi Mehmed'in çocukları Hacı Mehmet Subaşı (103), Vahap Subaşı (84) ve Fidan Subaşı'na (90) teslim edildi. Mektupların günümüz Türkçesine aktarılarak kitap haline getirildiği çalışma kapsamında, ailelere ulaştırılma süreci de belgesel olarak kayıt altına alınıyor.

"Ailelerine ait 113 yıllık çok kıymetli bir hatırayı kendilerine ulaştırdık"

Yaklaşık 180 Sivaslı askere ait mektubun arşivden çıkarılarak ailelerine teslim edildiğini ifade eden Vali Şimşek "Bu proje sayesinde, 110 yıl önce Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşmüş askerlerimizin ailelerine veya ailelerinden onlara yazılmış, ancak çeşitli sebeplerle ulaşmamış, ulaştırılamamış ve arşivlerde saklı kalmış mektupları, onların bugün hayatta olan çocuklarına ya da torunlarına teslim ediyoruz. Bu kapsamda, yaklaşık 180 Sivaslı askere ait mektup arşivden alınarak Sivas Hafıza Merkezi arşivine kazandırılmış ve aynı zamanda bir kitaba dönüştürülmüştür. İşte bugün de bu proje kapsamında çok anlamlı ve duygusal ziyaretler gerçekleştirdik. Balkan Harbi'ne katılan ve esir düşen Sivaslı hemşehrimiz Gazi Mehmed'in bugün hayatta olan evlatlarını ziyaret ederek, ailelerine ait 113 yıllık çok kıymetli bir hatırayı kendilerine ulaştırdık" diye konuştu.

"Bir ailenin yüz yılı aşkın süredir sessiz kalan hatırasını yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz"

Geçmişle bugün arasında çok anlamlı bir bağ kurduklarını ifade eden Vali Şimşek "1913 yılında Gazi Mehmed'in babası Hacı Halil Efendi, Balkan Harbi'ne katılan oğlundan haber alabilmek için bir mektup yazıyor. Ancak çeşitli sebeplerle bu mektup o gün sahibine, yani oğluna ulaşamıyor. Bizler bu emaneti Kızılay arşivlerinde bulduk ve aradan 113 yıl geçtikten sonra bugün Gazi Mehmed'in çocuklarına teslim ettik. Aslında bizler bugün burada sadece bir mektubu teslim etmiyoruz. Bir ailenin yüz yılı aşkın süredir sessiz kalan hatırasını yeniden gün yüzüne çıkarıyor, geçmişle bugün arasında çok anlamlı bir bağ kuruyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki bizler bütün bu süreci aynı zamanda kayıt altına alıyoruz. Arşivlerde başlayan araştırmalardan mektupların gün yüzüne çıkarılmasına, ailelerin bulunmasından bugün gerçekleştirdiğimiz bu buluşmalara kadar bütün bu çalışmaları bir belgesel haline de getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşadıklarını gelecek nesillere aktarabilmektir"

Amaçlarının, yayımlanacak kitap ve hazırlanacak belgeselle ailelerin hatıralarını kalıcı hale getirmek olduğunu belirten Vali Şimşek, "En önemli amacımız, Sivaslı askerlerimizin Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşadıklarını gelecek nesillere aktarabilmektir. Çünkü bu vesikalar bize sadece geçmişte yaşananları anlatmıyor. Üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatanın hangi büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edildiğini de hatırlatıyor. İnşallah kitap çalışmamız ve hazırlayacağımız belgeselle birlikte bu mektuplar yalnızca arşivlerde kalan belgeler olmaktan çıkacak; sahiplerinin, ailelerinin ve bütün milletimizin ortak hafızasında yeniden hayat bulacaktır" dedi.