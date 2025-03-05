12 Yaşındaki Çocuk, Menteşe\'de Ramazan Davulculuğunu Yeniden Başlattı

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Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde uzun yıllardır sürdürülmeyen Ramazan davulculuğu geleneği, 12 yaşındaki Mustafa Tekin Çalışkan sayesinde yeniden hayata geçti.

Kentte 11 yıldır davul sesi duyulmazken, küçük yaşına rağmen gelenekleri yaşatmak isteyen Mustafa Tekin Çalışkan kendi imkanlarıyla bir davul edindi. Daha önce Ramazan davulcularını hiç görmemiş ve duymamış olmasına rağmen Çalışkan, şimdilerde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Ramazan ayı boyunca davul çalmaya devam edeceğini belirten Çalışkan, "Ramazan ayının geleneklerinden biri olan davul Menteşe'de uzun süredir çalınmıyordu. Sağ olsun, Gonca Başkanımız belediye meclis kararıyla bu yasağı kaldırdı. Ben de harçlıklarımı biriktirerek bir davul aldım. Ramazan ayı bizim için çok önemli ve bu gelenekleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışkan'ın azmi ve kararlılığı mahalle sakinleri tarafından da büyük takdir toplarken, vatandaşlar yıllar sonra yeniden Ramazan davulu sesi duymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek bu anlamlı geleneğin devam etmesini dilediklerini ifade etti. - MUĞLA