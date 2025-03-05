12 Yaşındaki Çocuk, Menteşe'de Ramazan Davulculuğunu Yeniden Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

12 Yaşındaki Çocuk, Menteşe'de Ramazan Davulculuğunu Yeniden Başlattı

12 Yaşındaki Çocuk, Menteşe\'de Ramazan Davulculuğunu Yeniden Başlattı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzun yıllardır sürdürülmeyen Ramazan davulculuğu geleneği, 12 yaşındaki Mustafa Tekin Çalışkan sayesinde yeniden hayata geçti. Küçük yaşına rağmen gelenekleri yaşatmak isteyen Çalışkan, kendi imkanlarıyla bir davul alarak sokak sokak dolaşıp vatandaşları sahura kaldırıyor.

05.03.2025 12:46  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde uzun yıllardır sürdürülmeyen Ramazan davulculuğu geleneği, 12 yaşındaki Mustafa Tekin Çalışkan sayesinde yeniden hayata geçti.

Kentte 11 yıldır davul sesi duyulmazken, küçük yaşına rağmen gelenekleri yaşatmak isteyen Mustafa Tekin Çalışkan kendi imkanlarıyla bir davul edindi. Daha önce Ramazan davulcularını hiç görmemiş ve duymamış olmasına rağmen Çalışkan, şimdilerde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Ramazan ayı boyunca davul çalmaya devam edeceğini belirten Çalışkan, "Ramazan ayının geleneklerinden biri olan davul Menteşe'de uzun süredir çalınmıyordu. Sağ olsun, Gonca Başkanımız belediye meclis kararıyla bu yasağı kaldırdı. Ben de harçlıklarımı biriktirerek bir davul aldım. Ramazan ayı bizim için çok önemli ve bu gelenekleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışkan'ın azmi ve kararlılığı mahalle sakinleri tarafından da büyük takdir toplarken, vatandaşlar yıllar sonra yeniden Ramazan davulu sesi duymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek bu anlamlı geleneğin devam etmesini dilediklerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Tekin, Kültür Sanat, Menteşe, Kültür, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel 12 Yaşındaki Çocuk, Menteşe'de Ramazan Davulculuğunu Yeniden Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
19:56 Narin Güran’ın ölmeden önceki son isteği kahretti Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
19:24 Çağla Şikel’in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
19:10 Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş’ın önünü resmen kapattı Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 21:03:10. #7.12#
SON DAKİKA: 12 Yaşındaki Çocuk, Menteşe'de Ramazan Davulculuğunu Yeniden Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.