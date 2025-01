12 yıl sonra ülkesine dönecek olan Suriyeli Ahmet Elali, depremde vefat eden ailesinin mezarına giderek dua edeceği günü bekliyor

Yerel

Hatay'da asrın felaketinde ailesinden 5 kişiyi kaybeden ve cenazelerini Suriye'ye gönderen Ahmet Elali, 12 yıl sonra ülkesine dönerek depremin ilk gününden beri görmediği ailesinin mezarına gitmeyi planlıyor. Deprem şehitliğine gelip ailesi adına dua eden Elali, memleketine dönünce ilk işinin ailesinin mezarına gitmek olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Ahmet Elali de depreme ailesiyle birlikte yakalandı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kaldığı ev yıkılmazken ailesinin kaldığı ev yerle bir oldu. Ahmet Elali'nin annesi Süheyla El Atraş, babası Adi Ali Elali, kardeşi Adi Alaaddin Elali, yengesi Adi Rena Elali ve yeğeni Adi Süheyla Elali enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ahmet Elali, enkazdan çıkarılan ailesinin cenazelerini Suriye'ye gönderdi. Depremden bu yana ailesinin mezarına gidemeyen Ahmet, her ailesini özlediğinde deprem şehitliğine gelip ailesi adına dua ediyor. Suriye'ye 12 yıl sonra dönecek olan Ahmet, ülkesine ilk gittiğinde depremden bu yana görmediği ailesinin olduğu mezarlığa gitmek istediğini belirtti.

"Enkaz altından 3 gün sonra annem, babam, kardeşim, yengem ve kızının cesetlerini çıkarttım ve Suriye mezarlığına gönderdim"

Depremde ailesinden 5 kişiyi kaybeden Ahmet Elali, "6 Şubat'ta öyle şeyler yaşadık ki çok zordu. Deprem olduğu zaman 8 dakika evde kaldım. Deprem bittiğinde eşyaları topladım dışarıya çıktım. Dışarıda ne oldu hiç aklıma gelmedi. Dışarı çıktığımda babamın evi karşıdaydı ve komple yıkılmıştı. Bütün ailem o evdeydi. Ben, eşim ve 2 çocuğumla başka evde oturuyorduk. Yıkılan evde; annem, babam, 3 kardeşim, yengem ve yengemin kızı vardı. Bir kardeşim merdivenden indiği sırada çok sallandığı için başka binaya atladı ve onu oradan çıkarttık. Geride kalan ailem enkaz altında kaldı. Enkaz altında gördüğümde ölmüşlerdi. Allah rahmet eylesin ama çıkartamadık. Enkaz altından 3 gün sonra annem, babam, kardeşim, yengem ve kızının cesetlerini çıkarttık. Suriye mezarlığına gönderdim" dedi.

"Ailemin mezarları burada değil ama buraya gelip onlar için dua ediyorum"

Ailesini her özlediğinde deprem mezarlığına gelerek dua okuduğunu söyleyen Suriyeli Ahmet Elali, "Her 6 Şubat'ta aynı şekilde buraya gelmek benim için çok zor oluyor ama buraya gelince bütün iyi hatıraları aklıma geliyor. Ailemin her anıları aklıma geliyor. Ailemin mezarları burada değil ama buraya gelip onlar için dua ediyorum. Sanki ailem bu mezarlıkta gibi hissediyorum. Deprem mezarlığına geldiğimde çok üzülüyorum. Allah'ın izniyle ülkeme ilk döndüğümde ailemin mezarlığına gideceğim. Şam'da ve İdlib'de evlerimiz var ama ikisi de yıkılmış. Onun için bir süre Türkiye'de bekleyeceğim. Allah'ın izniyle yeni devlet bir şey yaparlarsa öyle gideriz. Ülkeme gitmeyi düşünüyorum. Evlerim yıkıldı ve ağaçlarımı kestiler. Orada şimdi yaşamak çok zor oldu. Allah'ın izniyle Suriye eski güzel günlerine dönecektir. Sadece biraz sabır ve zamanla her şey olur" ifadelerini kullandı. - HATAY