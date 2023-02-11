127 saat sonra gelen mutluluk Azerbaycanlı ekibi ağlattı - Son Dakika
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127 saat sonra gelen mutluluk Azerbaycanlı ekibi ağlattı

11.02.2023 16:14
127 saat sonra gelen mutluluk Azerbaycanlı ekibi ağlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde göçük altında kalan bir kız çocuğu 127 saat sonra enkaz altından çıkartılırken, kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycan ekibi gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde göçük altında kalan bir kız çocuğu 127 saat sonra enkaz altından çıkartılırken, kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycan ekibi gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Kahramanmaraş'taki evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kalan bir kız çocuğu, depremden 127 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycanlı ekip, tekbir getirerek gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş'ta görevli olan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek o anları sosyal medyada paylaşırken; "Azerbaycanlı kardaşlarımız Allah sizden razı olsun. Depremin ilk saatinde geldiler, canla başla çalıştılar. Depremin 127. saatinde az önce bir canımızı daha çıkardılar. Var olsun Azerbaycan" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Azerbaycan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 127 saat sonra gelen mutluluk Azerbaycanlı ekibi ağlattı - Son Dakika

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