13. Alaçatı Ot Festivali Son Gününde Binlerce Kişiyi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

13. Alaçatı Ot Festivali Son Gününde Binlerce Kişiyi Ağırladı

13. Alaçatı Ot Festivali Son Gününde Binlerce Kişiyi Ağırladı

Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlardaki yerini aldığı 13. Alaçatı Ot Festivali, son gününde binlerce kişiyi ağırladı. Edis, Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu gibi isimlerin sahne aldığı festivalde en güzel yemekler ve otlar yarıştı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 'Kısa zamanda güzel bir festival gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.

22.04.2024 17:10  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlardaki yerini aldığı 13. Alaçatı Ot Festivali, son gününde binlerce kişiyi ağırladı. Edis, Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu gibi isimlerin sahne aldığı festivalde en güzel yemekler ve otlar yarıştı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Kısa zamanda güzel bir festival gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 18-21 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standı açıldı. Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile çok sayıda kişiyi ağırladı.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı festivalin son gününde yoğunluk yaşandı. "Şevketi Bostan" temasıyla düzenlenen festivalde acı ot, kuzu kulağı, arapsaçı, ebegümeci, radika, deniz börülcesi, tembel avrat otu, kuşkonmaz, biberiye otu gibi çok sayıda bitkinin yanı sıra otlu yemekler ve el işi ürünleri de sunulduğu stantlar ilgi gördü. Festival coşkusu Ayhan Sicimoğlu, Edis, Mor ve Ötesi gibi isimlerin sahne almasıyla zirveye çıktı.

Doğa Rutkay'ın sunduğu, Ayhan Sicimoğlu'nun jüri başkanlığı yaptığı yarışmada en güzel yemekler ve otlar yarıştı. 107 çeşit ot toplanan yarışmada şevketi bostan ile yapılmış yemekler değerlendirildi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Denizli, "Çiftçilerimiz, yerli üreticilerimiz, turizmcilerimiz, işletmelerimiz, esnaflarımız, pazarcılarımız, şeflerimiz, restoranlarımız, STK'larımız ile bir bütün olarak seçimden 45 gün önce planlamaya aldığımız festivalimizde en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaya çalıştık. Öz'e Dönüş temasıyla yola çıktığımız festivalimizde kısa zamanda maksimum memnuniyet yaratmak için başta Alaçatı Ot Festivali komitemiz, organizasyon ekibimiz ve çok kıymetli Çeşme Belediyesi emekçilerimiz 24 saat sahada büyük bir özveri ile çalıştılar. Her sene üzerine katarak geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ayhan Sicimoğlu, Mor Ve Ötesi, Lal Denizli, Denizli, Alaçatı, Çeşme, Edis, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 13. Alaçatı Ot Festivali Son Gününde Binlerce Kişiyi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:02 İran’da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti İran'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti
16:59 Kartal’da 5 eksik İşte Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosu Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 18:51:29. #1.11#
SON DAKİKA: 13. Alaçatı Ot Festivali Son Gününde Binlerce Kişiyi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement