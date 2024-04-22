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(İZMİR) - Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlardaki yerini aldığı 13. Alaçatı Ot Festivali, son gününde binlerce kişiyi ağırladı. Edis, Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu gibi isimlerin sahne aldığı festivalde en güzel yemekler ve otlar yarıştı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Kısa zamanda güzel bir festival gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 18-21 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standı açıldı. Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile çok sayıda kişiyi ağırladı.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı festivalin son gününde yoğunluk yaşandı. "Şevketi Bostan" temasıyla düzenlenen festivalde acı ot, kuzu kulağı, arapsaçı, ebegümeci, radika, deniz börülcesi, tembel avrat otu, kuşkonmaz, biberiye otu gibi çok sayıda bitkinin yanı sıra otlu yemekler ve el işi ürünleri de sunulduğu stantlar ilgi gördü. Festival coşkusu Ayhan Sicimoğlu, Edis, Mor ve Ötesi gibi isimlerin sahne almasıyla zirveye çıktı.

Doğa Rutkay'ın sunduğu, Ayhan Sicimoğlu'nun jüri başkanlığı yaptığı yarışmada en güzel yemekler ve otlar yarıştı. 107 çeşit ot toplanan yarışmada şevketi bostan ile yapılmış yemekler değerlendirildi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Denizli, "Çiftçilerimiz, yerli üreticilerimiz, turizmcilerimiz, işletmelerimiz, esnaflarımız, pazarcılarımız, şeflerimiz, restoranlarımız, STK'larımız ile bir bütün olarak seçimden 45 gün önce planlamaya aldığımız festivalimizde en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaya çalıştık. Öz'e Dönüş temasıyla yola çıktığımız festivalimizde kısa zamanda maksimum memnuniyet yaratmak için başta Alaçatı Ot Festivali komitemiz, organizasyon ekibimiz ve çok kıymetli Çeşme Belediyesi emekçilerimiz 24 saat sahada büyük bir özveri ile çalıştılar. Her sene üzerine katarak geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.