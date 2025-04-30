28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı - Son Dakika
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Yerel

28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı

28 çocuğu ve 250\'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı

Batman'da ikamet eden 136 yaşındaki Mehmet Reşit Ak tarihin yaşayan tanığı olarak biliniyor. 3 defa evlenen, 28 çocuk ve 250'den fazla torun sahibi olan Ak, sevdiği kızın bedduası nedeni ile çok yaşadığını söyledi. "Bazen ölmeyi çok istiyorum" diyen Mehmet dede, "Bazen de hayatın tatlı olduğu aklıma gelir ve yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

30.04.2025 13:57  Güncelleme: 14:55
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde yaşamını sürdüren 136 yaşındaki Mehmet Reşit Ak 3 defa evlendi ve 28 çocuğu, 250'den fazla ise torunu var. Atatürk'ün emrinde savaşa katılan Ak, tarihin yaşayan tanığı olarak anılıyor. Sevdiği kızın bedduası nedeni ile çok yaşadığını kaydeden Ak, organik gıdalarla beslenmeye de dikkat ediyor

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde yaşamını sürdüren, 136 yaşındaki Mehmet Reşit dede, yakın tarihte yaşanan olayları berrak hafızasıyla hatırlıyor, hatıraları ve tecrübesiyle insanları kendine hayran bırakıyor. Hacı Mehmet Reşit Ak, uzun ömürlü olmasının sırrını başta her öğünde yoğurt yemek, çok çalışmak, temiz hava, temiz su, organik ve bitkisel ürünler ile beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.

"136 YAŞINDAYIM ATATÜRK'Ü GÖRDÜM"

Atatürk'ü daima gördüğünü ve Yunanlara karşı Atatürk ile birlikte savaşa katıldığını belirten Mehmet Reşit Ak, "Ben 136 yaşındayım. Atatürk'ü daima görürdüm. Bir defasında çağırdı bizi ve onun ile birlikte mağaralara sığınan Yunanlara karşı savaştık. Aldı bizi götürdü mağara çarpışmasına. Oraya gittiğimizde Yunanlar orayı tutmuştu. Onlarla çarpışarak kaçmalarını sağladık. Hepsini denizlere döktük. Mağaralar bölgesini onlardan kurtardıktan sonra tekrar döndük" dedi.

28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı

3 DEFA EVLENDİ

Kalabalık bir aileye sahip olduğunu ve 3 defa evlendiğini belirten Mehmet Reşit dede, 80 yıl önce vefat eden babasına ait fotoğrafa ve evinin duvarına astığı gençlikte çektirdiği fotoğrafına da göz gibi bakarak günümüze kadar taşıdı. Cumhuriyetin ilanından önce 10 yıl boyunca Afyon'a taşınmak zorunda kaldıklarını belirten Mehmet Reşit dede, "Bölgede yaşanan olaylardan sonra Afyon'a göç etmemiz istendi. Daha sonra cumhuriyetin ilan edilmesiyle Atatürk'ün kararıyla tekrar bölgeye gelmemize izin verildi. Biz de tekrar doğup büyüdüğümüz bu topraklara gelerek tekrar yerleştik" diye konuştu.

28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı

"YAŞADIĞIM HİÇ BİR ŞEYE PİŞMAN DEĞİLİM"

Hayatı boyunca herhangi kötü bir olay yaşamadığı için hiç bir şeye pişmanlık duymadığını aktaran Mehmet Reşit Ak, "Ben hiç kötü bir şey yapmadım ki pişmanlık duyayım. Bazen ölmeyi çok istiyorum. Diyorum hemen ölsem daha iyi olur. Bazen de hayatın tatlı olduğu aklıma gelir ve yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.

28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı

"RAĞDA'NIN BEDDUASI YÜZÜNDEN ÇOK YAŞADIM"

Çocuklarının hatırlatmasıyla hüzünlenen ve ahlar çekerek anlattığı en büyük aşkı olduğunu söylediği Rağda adındaki kadına çok sevdalandığını ve büyük aşk yaşadıkları halde kavuşamadıklarını anlatan 136 dede Mehmet Reşit Ak, "Rağda'yı bana hatırlatmayın. Onu bırakın ya. Zaten onun bedduası yüzünden ölmedim hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Onun babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Bana sürekli yemek hazırlardı. Babası amcalarıma gelin isteyin kızımı dedi. Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim derdi. Evde vereceğim demesine rağmen yok dediler. Biz köyümüzde kalacağız dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sordu. Amcamın kızı Mehmet Reşit'in amcasının kızıyım deyince bana beddua etti. Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu" dedi.

28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı

Mehmet Reşit dedenin yaşayan tek eşi 78 yaşındaki Dilşen Ak, "Mehmet Reşit çok uyumlu biridir. Bizlere hiç kötü davranmazdı. Genellikle yoğurt yer. Haftada yarım ekmek bile tüketmez" ifadelerini kullandı.

70 YAŞINDAKİ OĞLUNUN 40'TAN FAZLA TORUNU VAR

Mehmet Reşit Ak'ın 70 yaşındaki oğlu Hamdi Ak, babasının 3 defa evlendiğini dile getirerek, "Ben Mehmet Reşit'in oğluyum. Babam 136 yaşındadır. Babam 3 defa evlendi. 28 çocuğu ve 250 torunu var. Ben 3. sıradaki oğluyum. 70 yaşındayım. Benim de 40'ın üzerinde torunum var" dedi.

Güçlü hafızası ve uzun yaşına rağmen dinamikliğiyle dikkat çeken Mehmet Reşit Ak, bölgede kanaat önderi olarak sözü dinlenen ve herkesin güvenini kazanan bir kişiliğe sahip.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bir ayağı kırık Topal Kırkayak:
    oğlu 70 yaşında kendi 136 yersen, taş çatlasın 90 32 2 Yanıtla
  • Erhan Bektaş:
    Sevdiğin kızın bedduası ile ilgisi yok dayı. Ekmeği az, yoğurdu bol yemişsin. Bu da kilo almanı engellemiş 21 0 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN :
    Amcanın 136 yaşında olduğu pek inandırıcı gözükmüyor bence, tahminen 80 - 85 yaş civarında 16 0 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Maşallah Allah daha uzun ömür versin Cumhurbaşkanı buna madalya verir şimdi hak ediyor Türkiye’de bazı köylerin nüfusu kadar Ailesi var ?? 12 2 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Kafa kağıdı fotoğrafını koymamışsınız. İnanmam. 8 0 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Bu adam 136 yasindaysa bben de lacivertimm 4 0 Yanıtla
  • Zekiye Atıcı:
    Yüz yaşını geçmiş insanlar gördüm. Dede'nin yaşı uydurma. 1 0 Yanıtla
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