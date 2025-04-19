14. Alaçatı Ot Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

14. Alaçatı Ot Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

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Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali, 'Toprak, Zaman ve Tat' temasıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yerli ve yabancı üreticilerin katıldığı festivalde, Ege otları ve yöresel lezzetler tanıtılıyor.

19.04.2025 16:37  Güncelleme: 20:30
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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali yoğun ziyaretçi katılımıyla devam ediyor. Bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle düzenlenen festival yerli ve yabancı birçok ziyaretçileri ağırlıyor.

İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, Ege otları ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşattığı Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on dördüncü kez kapılarını açtı. 17-20 Nisan günleri arasında "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle gerçekleşen Alaçatı Ot Festivalin'de üreticiler, sabahın erken saatlerinde stantlarını kurarak biribirinden eşsiz otlar ve yöresel yemeklerle tezgahlarını süsledi.

Sabah saatlerinde stantlarını açan üreticiler tezgahlarında yer alan otları ve yöresel ürünleri tanıtarak "Bu sene festival daha kalabalık geçiyor, Belediye festivali iyi tanıttı. Türkiye'nin her tarafından gelen ziyaretçiler var. Kazanç açısından da tanıtım açısından da güzel bir festival oluyor" ifadelerini kullandı.

Üretici Nazan Tufan, "Bence herşey çok güzel, Belediyemizin düzenlemesi çok güzel, organizasyonumuz çok güzel, akşam eğlencelerimiz çok güzel biz çok memnunuz belediyenin sesini duyurması çok önemli Türkiye'nin heryerinden gelen vatandaşlarımız var" dedi.

Üretici Hüseyin Aydoğdu, "Çok güzel geçiyor, umduğumuzdan daha güzel geliyor. Her şey doğal, organik, endemik, şifalı bu yıl yerliden daha çok dışardan gelen misafirlerimiz daha yoğun daha kazançlı ekonomik yönden olsun tanıtım açısından olsun her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

Üretici Aynur Dahi ise "Gördüğünüz gibi çok yoğun bugün daha da yoğun oldu haftasonu olduğu için, bizim amacımız bu yöresel otlarımızı tanıtmak o kadar değerli otlarımız var ki herbirinden ilaç yapılıyor şifalı, özellikle tanıtmak istediğim bir otum var kaya koruğu, bu sene festivalin otu seçildi. Dağlarda kayaların arasında yetişiyor daha doğrusu keçilerin gezdiği yerlerden topluyoruz. Biz bu otların hem turşusunu yapıyoruz, hem taze olarak mezesini yapıyoruz. Yine bütün ürünlerilerimiz çok değerli doğal gübrelerle yetişiyor. Amacımız bütün otlarımızı tüm Türkiye'ye tanıtmak hatta dünyaya tanıtmak, bunun içinde zaten otlarımızdan reçel bile yapıyoruz. Daha yenilebilir tatlı hale getirmek için, her şehirden gelenleri duyuyorum sohbet ederken Urfa'dan gelenler oluyor, Aydın'dan gelenler var, mutlu oluyoruz, farklı şehirlerden festivalimize geliyorlar. Etkinliklerimiz, tanıtımlarımız çok güzel başkanımız bölgemizi çok güzel tanıtıyor. Onunda katlıları sayesin de bizde ürünlerimizi çok güzel bir şekilde satıyoruz" diye konuştu.

Denizli'den Alaçatı Ot Festivali'ne gelen yurttaş Şenay Çolak- Yurttaş, "Ot Festivali çok güzel çok memnun kaldık.Herşey için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kuzeni ile festivale katılan Şirin Ilgar, "Çok beğendim hiç geri dönmek istemiyorum. Aşırı yoğun bir talep var her yerden milyonlarca insan var güzel etkinlik. Çeşme Belediyesinin başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

İlk kez Alaçatı'ya gelen Özge Toy ve Buse Makduman ise " Edirne'den ilk defa geliyoruz ot festivaline çok hareketli çok güzel inşallah önümüzdeki yılda yeniden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Ezgi Durmaz da " Kocaeli'nden yaklaşık 1 saat önce geldik. Çok kalabalık biz de bu kalabalığa ayak uydurmaya çalışıyoruz bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştik. Keyifli gözüküyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 14. Alaçatı Ot Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika

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