14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 1 milyonuncu ziyaretçi büyük bir mutlulukla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 1 milyonuncu ziyaretçi büyük bir mutlulukla karşılandı

14. Kocaeli Kitap Fuarı\'nda 1 milyonuncu ziyaretçi büyük bir mutlulukla karşılandı

Kocaeli Kitap Fuarı, hedeflenen 1 milyon ziyaretçi sayısını aştı. 1 milyonuncu ziyaretçi Ferhat Aslan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak karşılandı ve kitap seti hediye edildi. Fuara gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.

13.10.2024 18:17  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Kitap Fuarının 1 milyonuncu ziyaretçisi Ferhat Aslan girişte özel olarak karşılandı.

Türkiye'nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı açısından en büyük kitap fuarı olan 14. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde hedef 1 milyon ziyaretçi sayısını aşmaktı. 5 Ekim Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezinden kapılarını kitapseverlere açan Kitap Fuarı, 9 gün boyunca adeta dolup taştı. Her yaştan kitap tutkunu, yaşlısı, genci, öğrencisi, aradıkları kitapları bulmak için fuarın yolunu tuttu. Kocaeli'den ve çevre illerden gelenler fuarın dışındaki otoparkı araçlarıyla doldururken, fuarda yer alan 530 yayınevi, sahaf ve STK'nın stantları da yoğun ilgi gördü.

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nın son gününde saat 16.00 sıralarında ise 1 milyonuncu ziyaretçisi kapıdan içeri girdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyonuncu ziyaretçi kapıda özel olarak karşılandı ve kendisine Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz tarafından kitap seti hediye edildi. 14. Kocaeli Kitap Fuarının 1 milyonuncu ziyaretçisi olan Ferhat Aslan, bu karşılamadan çok duygulandığını ifade etti.

Kapıdan girdiği anda Büyükşehir yetkilileri tarafından özel olarak karşılanan Aslan, "14. Kocaeli Kitap Fuarının 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğum için çok mutluyum. Kocaeli'de bu kadar kitap okunduğunu bilmiyordum. Fuardan bi dünya kitap almıştım ama tekrar almaya geldim. Bu sırada da 1 milyonuncu ziyaretçi olmuşum. Çok mutlu oldum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ferhat Aslan, Etkinlikler, kocaeli, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 1 milyonuncu ziyaretçi büyük bir mutlulukla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
11:20 Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi’yle yolları ayırdı Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'yle yolları ayırdı
11:15 Türkiye’nin akaryakıt devi iflas etti Türkiye'nin akaryakıt devi iflas etti
11:09 Kristof Kolomb’un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü Kristof Kolomb'un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:43 Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 18:37:02. #1.12#
SON DAKİKA: 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 1 milyonuncu ziyaretçi büyük bir mutlulukla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.