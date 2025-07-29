14 Yaşındaki Arjin Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Arjin Mücahit Turhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir süredir Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında olan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti. Kurtalan'ın Tekel Mahallesi'nde ikamet eden Arjin Mücahit Turhan'ın vefat haberi, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ve ilçe halkı tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Henüz 14 yaşında hayatını kaybeden Turhan'ın cenazesinin, Kurtalan'da defnedileceği öğrenildi. - SİİRT