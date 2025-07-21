14 Yaşındaki Derin Kıray Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray'ın kızı ve Eski Belediye meclis üyesi Mustafa Kıray'ın torunu 14 yaşındaki Derin Kıray Didim'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana gelmişti. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray yönetimindeki 09 D 9928 plakalı otomobil kazaya karışırken, Kıray'ın 14 yaşındaki kızı Derin Kıray olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sürücü anne Aslı Kıray ile kardeşi L.K ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Derin Kıray için Didim merkez camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede anne Aslı Kıray, baba İbrahim Kıray güçlükle ayakta durdu.

Derin Kıray'ın tabutunun üzerine basketbol forması ile çok sayıda çiçek konuldu. Kıray kılınan cenaze namazının ardından Didim Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Didim eski belediye başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel, siyasi parti temsilcileri belediye belediye meclis üyeleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN