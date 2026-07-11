14 Yaşındaki Umut, LGS'de 500 Puan Aldı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Derik ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Umut Güzel, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 452 öğrenci, tüm soruları yanlışsız yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu öğrencilerden biri olan Mardin'in Derik ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Umut Güzel yaşadığı ilçeye gurur kaynağı oldu.

Sınav sonucuna ilişkin açıklama yapan Umut Güzel, başarısından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu zorlu süreçte özellikle aileme, öğretmenlerime ve okul yönetimine, destekleme yetiştirme kursuna teşekkür etmek istiyorum. Bu tek çalışmanın değil, aynı zamanda sabretmenin, pes etmemenin sonucudur aslında. Bu süreçte soy ismim gibi güzel çalıştım, sonucunu da aldım. Tüm arkadaşlarıma da bunu söylemek isterim; hedeflerinizden asla vazgeçmeyin, kendinize inanın, çünkü karşılığı gerçekten oluyor" dedi.

Anne Bilge Güzel ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Umarım sınava giren tüm çocuklar emeklerinin karşılığını alırlar. Öğretmenlerimize, okul idaremize çok teşekkür ediyorum. Tercih oğlumundur, ne istiyorsa o artık tercihlerini yapacaktır. İstanbul Kabataş ve Galatasaray Lisesi'ne gireceğini düşünüyorum, inşallah o tercihleri gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, müdürlüğün resmi sayfasından, "Cumhuriyet Ortaokulu öğrencimiz Umut Güzel 2026 LGS'de 500 tam puanla Türkiye birincisi olmuştur. İlçemizi gururlandıran öğrencimizi tebrik eder, emek ve gayretleri münasebetiyle Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğü'ne, öğretmenlerimize ve öğrencimizin kıymetli ailesine teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de Derik'te şimdiye kadar ilk defa LGS'de Türkiye birincileri arasına giren bir öğrenci olduğunu kaydetti.