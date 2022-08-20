Başpehlivanlar, Şile'de er meydanına çıktı - Son Dakika
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Başpehlivanlar, Şile'de er meydanına çıktı

20.08.2022 10:32
Başpehlivanlar, Şile'de er meydanına çıktı

15'incisi düzenlenen Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nde başpehlivalar er meydanına çıktı.

15'incisi düzenlenen Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nde başpehlivalar er meydanına çıktı. Çok sayıda sporseverin Şile Etkinlik Alanı'nda yakında takip ettiği müsabakalarda sporcular şampiyonluk için ter döktü. Şampiyonluk kupasını Başpehlivan Mustafa Taş kaldırdı. 5 yıl içerisinde 3 kez şampiyonluk elde eden pehlivana altın kemer ve TOGG otomobil hediye edileceği belirtildi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri, Şile Etkinlik Alanı'nda kapılarını açtı. 14 boydan 60 Başpehlivan ve bine yakın güreşçinin katılım sağladığı Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'ne sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yanı sıra Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'da pehlivanlar arasındaki müsabakaları tribünden takip etti. Final müsabakasında karşı karşıya gelen Başpehlivan İsmail Koç ve Başpehlivan Mustafa Taş kıyasıya mücadele etti. Uzun süren güreş sonrası Mustafa Taş galip geldi. Şampiyona ve dereceye giren pehlivanlara kupalarını Başkan İlhan Ocaklı takdim etti.

5 yılda 3 şampiyonluğa TOGG ve altın kemer

Şile'de düzenlenen festival çerçevesinde 5 yıl içerisinde 3 kez şampiyonluk elde eden pehlivana altın kemer ile birlikte Türkiye'nin yerli otomobili olan TOGG'un da hediye edileceği belirtildi.

"Pehlivanlarımıza destek veriyoruz"

Müsabakaları yakından takip eden Başkan İlhan Ocaklı, "Bugün 15'inci gerçekleştirdiğimiz Şile Yağlı Güreşleri büyük bir coşkuyla başladı. Pehlivanlarımız oldukça motive durumda. İyi hazırlanmışlar. Seyircilerimizde oldukça coşkulu. Bu yıl ilk kez altın kemer uygulamasına geçtik. 5 yıl içinde 3 kez şampiyon olan pehlivanımıza altın kemer ve araba hediye edeceğiz. Ata sporumuzu seviyoruz. Pehlivanlarımıza destek veriyoruz. Bu organizasyonun bu denli güzel olması aslında bu spora verdiğimiz değerin de bir göstergesi. Pehlivanlarımız fazlasıyla hak ediyorlar" diye konuştu.

"Büyük bir organizasyon var"

Güçlü rakiplerinin olduğunu belirten Başpehlivan Mustafa Taş, "Şile Belediyesi tarafından yapılan büyük bir organizasyon var. Bu sebeple belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Altın kemer almak için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Diğer başpehlivan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mustafa Taş, TOGG, Şile, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başpehlivanlar, Şile'de er meydanına çıktı - Son Dakika

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