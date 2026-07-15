Tekirdağ\'da 15 Temmuz Mevlid-i Şerif Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Orta Camii'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken okunurken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından yapılan dualarda şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Programın sonunda vatandaşlar ve protokol üyeleri cami çıkışında bir süre sohbet ederek 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, il protokolü, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ