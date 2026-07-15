Tekirdağ'da 15 Temmuz Mevlid-i Şerif Programı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 Temmuz Mevlid-i Şerif Programı

Tekirdağ\'da 15 Temmuz Mevlid-i Şerif Programı
15.07.2026 14:07
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Orta Camii'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken okunurken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından yapılan dualarda şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Programın sonunda vatandaşlar ve protokol üyeleri cami çıkışında bir süre sohbet ederek 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, il protokolü, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 15 Temmuz Mevlid-i Şerif Programı - Son Dakika

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