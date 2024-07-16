Bağcılar\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinlikleri düzenlendi

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Bağcılar Belediyesi'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde düzenlediği etkinlikte her yaştan ilçe sakini bir araya geldi. Bağcılar Meydanı'nı dolduran Türk bayraklı vatandaşlar hem şehitleri andı hem de demokrasi zaferini coşkuyla kutladı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir," Ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunların farkındayız. Bunun için topyekün hareket ediyoruz" dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılan hain bir darbe girişimini milletin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla engellemesinin üzerinden 8 yıl geçti. Bağcılar Belediyesi de 15 Temmuz'u unutturmamak ve yeni nesillere aktarmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinlikleri düzenledi. Gün boyu süren etkinlikler, 15 Temmuz gazileriyle yapılan kahvaltı ve şehit mezarı ziyaretiyle başladı. Saat 21.00'da ise Demokrasi ve Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Her yaştan ilçe sakini ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte Çarşı Caddesi üzerinden Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Katılımcılar, burada kurulan 15 Temmuz sergisini de gezdi.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanlarının da katıldığı özel program ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan canlı olarak izlendi. Etkinlikler kapsamında Bilgi Evleri Mehter Takımı mini bir konser verirken, öğrenciler kahramanlık türküleri de söyledi.

"Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunların farkındayız"

Konuşmasında 100 yıl önceki kurtuluş mücadelesinin aslında bir benzerinin 15 Temmuz 2016 yılında yaşandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu anlamlı günde meydanı dolduran siz kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. 15 Temmuz tarihi hepimizin zihnine nasıl işlendiyse bizden sonraki nesillerin de aynı şekilde zihnine işlenmesi gereken çok özel ve önemli tarih. Ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunların farkındayız. Bunun için topyekün hareket ediyoruz" dedi.

Saatler 00.13'ü gösterdiğinde ise ilçedeki camilerden sela okundu. - İSTANBUL