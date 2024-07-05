15 Temmuz'da halkı Taksim'e taşıyan Şerife Boz: 'Hiç ölüm aklımıza gelmedi, korkmadım' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz'da halkı Taksim'e taşıyan Şerife Boz: 'Hiç ölüm aklımıza gelmedi, korkmadım'

15 Temmuz gecesi eşinin hafriyat kamyonuyla halkı Taksim'e taşıyan Şerife Boz, darbe girişimi sırasında vatanını savunmak için cesurca hareket ettiğini ve hiç korkmadığını söyledi. Boz, vatan sevgisinin iman olduğunu vurgulayarak, bir daha olsa bir daha gideceğini ifade etti. Eşinin kamyon kullanmasının hiç aklına gelmediğini belirten Şenol Boz ise eşinin cesaretini ve kararlılığını takdir ettiğini dile getirdi.

05.07.2024 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz gecesi eşinin hafriyat kamyonuyla halkı Taksim'e taşıyan Şerife Boz, "Tekbirlerle, çoluğumu çocuğumu alarak Taksim'e gittim. Eğer ben gitmeseydim vatanıma hainlik etmiş olurdum. Vatan sevgisi imandandır. O hainlerle herkes bedenleriyle savaştı. Bende oradaydım ve hiç ölüm aklıma gelmedi, korkmadım" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesinde düzenlenen darbe girişimi esnasında 250 kişi şehit olurken yüzlerce vatandaş da yaralanarak gazi olmuştu. Hain darbe girişimi sırasında Şerife Boz, hafriyat kamyonuyla Taksim'e insan taşıdı. Vatandaşlarla seyir halindeyken çekilen görüntüsüyle Türkiye'nin gündemine oturan Şerife Boz, o geceyi yeniden yaşayarak İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Hiç ölüm aklımıza gelmedi, korkmadım"

15 Temmuz gecesinde vatanını seven herkesin sokağa çıktığını ve bir daha olsa bir daha gideceğini dile getiren Şerife Boz, "Çok heyecanlandım ve tekbirlerle aşağıya indim. O gece çocuklarım ile yürüyerek gittik. Ondan sonra geri döndük. Bir sonraki sabah kamyonu aldık götürdük. Kamyonu götürürken tekbirler getirdik. Kamyon ile hafriyat hiç çekmemiştim. Fakat o gece Rabbimin bir takdiriydi. Tekbirlerle, çoluğumu çocuğumu alarak Taksim'e gittim. 'Vatan sevgisi imandandır' diyorum. 7'den 70'e vatanını milletini seven herkes oraya gitti. Bir daha olsa bir daha giderdim. Çünkü vatan bizim evimiz. Bu vatan olmasa nerede yaşayacağız. Ne güzel özgürce yaşıyoruz. O heyecanla tekbirler ile oraya gittik. Yanımda oğlum, torunlarım, karşı komşum vardı. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Herkes bana bu bayrak ve vatan için oraya gittim diye 'Allah razı olsun' dedi. Eğer ben koşup gitmeseydim vatanıma hainlik etmiş olurdum. Allah razı olsun herkes yanıma gelip beni tebrik ediyor. Biz vatan için canını verebilecek insanız. Bedenleriyle savaştı herkes o hainlerle. Bende oradaydım ve hiç ölüm aklımıza gelmedi, korkmadım" ifadelerini kullandı.

"Eşim kamyon kullanmasını bilmiyor, kullanacağı hiç aklıma gelmedi"

Eşinin kamyon kullanacağının hiç aklına gelmediğini söyleyen Şenol Boz, "O gün eşim bana seslendi. 'Köprüde kalabalık var' dedi. Bende cuma günlerinin kalabalık olduğunu söyledim. O ise başka bir şeyin olduğunu ifade edince kalkıp televizyona baktım. Tanklar köprüyü kesmişti, darbe olduğunu anladım. Eşime ben gidiyorum, sende çocukları, torunları topla al peşime gel dedim. Gece saat 03.00 -04.00'e kadar mücadele ettik. Benim çocuğum tanka ilk çıkanlardan biriydi. Sabah kadar mücadele ettik. Askerlerin gitmesini söyledik. 'Asker kışlaya' dedik. İkinci günü ben işe gitmedim. Başka bir yerdeydim. Eşim kamyonla Taksim'e çıkalım dedi. Bende kalabalık olduğunu ve gidemeyeceğimizi söyledim. Eşim kamyon kullanmasını bilmiyor, kullanacağı hiç aklıma gelmedi. Sonra ben Taksim'e başka vasıta ile gittim. Bir baktım kamyonun üzerinde çocuklarım, torunlarımı, mahallenin insanını doldurmuş. Buradan Taksim'e kamyonu sürmüş. Yanlarına gittim. Arabanın kapısını açarken polis geldi, izin vermedi. Abla bize emanet dedi. Eşimi, Taksim'de kamyonla görünce bir anda heyecanlım. Belki oğlum getirmiştir diye düşündüm. Sonra bakınca kamyonun üzerinde oğlum, kızlarım, torunlarım bulunuyordu. Kapıyı açmaya gidince bir şey söyleyecektim polis, 'abla bize emanet' dedi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Şenol Boz, 15 Temmuz, Taksim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da halkı Taksim'e taşıyan Şerife Boz: 'Hiç ölüm aklımıza gelmedi, korkmadım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
01:02 Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı
00:45 Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı Göç İdaresi’nden açıklama var Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı? Göç İdaresi'nden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:34:19. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'da halkı Taksim'e taşıyan Şerife Boz: 'Hiç ölüm aklımıza gelmedi, korkmadım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement