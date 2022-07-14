15 Temmuz'da metro ücretsiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde saat 19.00 ile 01.00 arasında metro ve tramvay ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Bursaray, T1 ve T2 Hatlarımız 19.00 - 01.00 saatleri arasında ücretsiz! Tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na bekliyorum."

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikametinden, Haşimişcan Caddesi Acem Reis Cami istikametine gidiş - geliş istikametleri, İnönü Caddesi Demirtaş Paşa Köprü üstünden - Haşimişcan Caddesi gidiş 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti geliş istikametleri her iki yön; Altıparmak Caddesi - Varyant altından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanına ve Haşimişcan Caddesine gidiş istikameti, 15 Temmuz Cuma günü saat: 16.00 dan 16 Temmuz 2022 günü etkinlik sonlanıncaya kadar ana yollar ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır.

15 Temmuz Cuma günü saat: 19: 30' da Millet Bahçesi içinden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son bulacak Sancak Koşusu etkinliğinde; Çekirge Caddesi - Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi -Varyant altına kadar bağlantı yolları ile Cadde ve Sokakları arası saat: 19.00' dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır.

15 Temmuz Cuma günü saat: 19: 30' da Heykel Valilik önünden başlayacak olan 15 Temmuz Bayrak Yürüyüş etkinliğinde; saat: 18.30'da Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Cumhuriyet Caddesini takiben Demokrasi Meydanına kadar araç trafiğine kapatılacaktır. - BURSA