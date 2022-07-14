15 Temmuz'da metro ücretsiz - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz'da metro ücretsiz

14.07.2022 18:08
15 Temmuz'da metro ücretsiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde saat 19.00 ile 01.00 arasında metro ve tramvay ücretsiz olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde saat 19.00 ile 01.00 arasında metro ve tramvay ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Bursaray, T1 ve T2 Hatlarımız 19.00 - 01.00 saatleri arasında ücretsiz! Tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na bekliyorum."

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikametinden, Haşimişcan Caddesi Acem Reis Cami istikametine gidiş - geliş istikametleri, İnönü Caddesi Demirtaş Paşa Köprü üstünden - Haşimişcan Caddesi gidiş 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti geliş istikametleri her iki yön; Altıparmak Caddesi - Varyant altından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanına ve Haşimişcan Caddesine gidiş istikameti, 15 Temmuz Cuma günü saat: 16.00 dan 16 Temmuz 2022 günü etkinlik sonlanıncaya kadar ana yollar ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır.

15 Temmuz Cuma günü saat: 19: 30' da Millet Bahçesi içinden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son bulacak Sancak Koşusu etkinliğinde; Çekirge Caddesi - Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi -Varyant altına kadar bağlantı yolları ile Cadde ve Sokakları arası saat: 19.00' dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır.

15 Temmuz Cuma günü saat: 19: 30' da Heykel Valilik önünden başlayacak olan 15 Temmuz Bayrak Yürüyüş etkinliğinde; saat: 18.30'da Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Cumhuriyet Caddesini takiben Demokrasi Meydanına kadar araç trafiğine kapatılacaktır. - BURSA

YORUMLAR
500
ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Mesajı: 'Demokrasi Nöbetimiz Sonsuza Kadar Sürecek' ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Mesajı: 'Demokrasi Nöbetimiz Sonsuza Kadar Sürecek' 15 Temmuz Şehitleri anısına dikilen 251 fidan ve ağaca bakım yapıldı 15 Temmuz Şehitleri anısına dikilen 251 fidan ve ağaca bakım yapıldı
Kaynak: İHA

Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da metro ücretsiz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
18:01 Hayko Cepkin, hayranının "Çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 18:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'da metro ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement