Adıyaman\'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi şehitliği ziyaret etti.

Müftülük görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edildi. Şehitlik ziyaretinde davetliler şehitlerin kabrine karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Meydan Camii'ndeki mevlit programına katıldı. Burada şehitler için düzenlenen mevlit programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - ADIYAMAN