15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği - Son Dakika
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Yerel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, tatilin bitmesiyle geri dönmeye başladı.

22.06.2024 17:32
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, tatilin bitmesiyle geri dönmeye başladı. Vatandaşların geri dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar, tatilin son gününe yaklaşırken İstanbul'a geri dönmeye başladı. Dönüş yolunda otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar ise, her bayram dönüşünde olduğu gibi bu bayramda da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yer yer yoğunluk oluşturdu.

Tatilini İstanbul'da geçiren ve memleketine dönmek üzere 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen Abbas Tekgöz, "Bayram tatilimiz çok güzel geçti. Havalar burada çok güzel. Adana'nın sıcağından kaçtık. Çocuklar ve eşimle birlikte bir güzel tatilimizi yaptık. Memleketimize geri dönüyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği - Son Dakika

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